‘Liverpool intensiveert interesse in Perr Schuurs drie jaar na stage’

Liverpool houdt de ontwikkeling van Perr Schuurs bij Ajax nauwlettend in de gaten, zo schrijft de Daily Mirror zondag. Het Britse dagblad stelt dat manager Jürgen Klopp onder de indruk was van de verrichtingen van de twintigjarige verdediger in het Champions League-duel tussen Ajax en Liverpool (0-1) van vorige week. Liverpool is geen onbekend terrein voor Schuurs: in mei 2017 werkte hij als speler van Fortuna Sittard een stage bij de Merseyside-club af.

Schuurs genoot destijds niet alleen interesse van Liverpool. Ook clubs als RB Leipzig en Tottenham Hotspur hadden de lange verdediger, die in oktober 2016 in de Eerste Divisie zijn debuut in het eerste van Fortuna al had gemaakt, in het vizier. De proefperiode in Liverpool was louter bedoeld als kennismaking. Schuurs trainde enkele dagen mee met het hoogste jeugdteam van the Reds en kwam in enkele oefenduels in actie.

Schuurs werd enkele maanden later, voorafgaand aan het seizoen 2017/18, benoemd tot aanvoerder van Fortuna en halverwege het seizoen won Ajax de strijd om zijn handtekening. De zoon van ex-handbalinternational Lambert Schuurs maakte de voetbaljaargang nog wel af in Sittard en ging in de zomer van 2018 naar Amsterdam.

In zijn eerste seizoen bij Ajax kwam Schuurs voornamelijk in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbaljaargang erop kreeg hij door het vertrek van Matthijs de Ligt meer speelminuten in de hoofdmacht, al bleek Joël Veltman een geduchte concurrent. Na het zomerse vertrek van laatstgenoemde naar Brighton & Hove Albion heeft Schuurs zijn kans in het hart van de Amsterdamse defensie gegrepen.

Volgens de Daily Mirror is Schuurs een oplossing voor de injury crisis van Liverpool, verwijzend naar het blessureleed bij Virgil van Dijk, en is de kans aanwezig dat de club in januari een formeel bod op de Nederlander uitbrengt. Saillant: Schuurs en Ajax gaan op 1 december in het kader van de Champions League op bezoek bij Liverpool. De huidige overeenkomst van de verdediger loopt medio 2022 ten einde.