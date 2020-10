Ten Hag kan vanavond indrukwekkend record van Cruijff evenaren

Ajax werkte de afgelopen twee competitiewedstrijden hard aan het doelsaldo. Tegen sc Heerenveen en VVV-Venlo scoorden de Amsterdammers in totaal achttien keer, terwijl nu Fortuna Sittard op bezoek komt. De Limburgers gingen vorig weekend onderuit tegen FC Groningen (1-3), maar kwamen daarna wel een ronde verder in de TOTO KNVB Beker door Roda JC Kerkrade uit te schakelen. Opta beschouwt voor op het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard, zaterdavond vanaf 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

o In Eredivisieverband ontving Ajax deze eeuw Fortuna Sittard vier keer in eigen huis; het leverde vier zeges voor Ajax op, achttien Amsterdamse treffers en geen enkele goal voor de bezoekers uit Limburg.

o Ajax speelde 21 Eredivisie-thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard (19 keer winst, 1 keer gelijk), slechts één keer werd er verloren van de Limburgers: 1-3 op 18 april 1993.

o Ajax kwam in de twee meest recente Eredivisie-duels telkens tot minimaal vijf doelpunten (achttien in totaal), in 1997 kwamen de Amsterdammers, die afgelopen seizoen met 5-0 van Fortuna wonnen, voor het laatst in drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden minstens vijf keer tot scoren.

o Dusan Tadic kan tegen Fortuna Sittard zijn 200e Eredivisie-wedstrijd spelen; de Servische aanvaller was tegen Fortuna elke 45 minuten goed voor een doelpunt (2) of assist (4), tegen geen Eredivisie-ploeg had hij gemiddeld zo weinig minuten nodig om bij een doelpunt betrokken te zijn.

o André Onana kan zijn honderste Eredisivie-zege boeken in 129 wedstrijden; nooit eerder had een doelman minder dan 138 duels nodig voor zijn eerste honderd Eredivisie-overwinningen (Edwin van der Sar 138).

o Ajax scoorde 246 keer in 81 Eredivisie-duels onder Erik ten Hag, slechts één keer wist een ploeg minstens 250 keer te scoren in de eerste 82 Eredivisie-wedstrijden onder een specifieke trainer: Ajax onder Johan Cruijff in 1985-1987 (ook op 246 goals na 81 duels).

o Geen team pakte in 2020 minder punten in de Eredivisie dan Fortuna Sittard (9, net als RKC), de Limburgers zijn de enige Eredivisie-ploeg met slechts één competitiezege dit kalenderjaar (een keer winst, zes keer gelijk, zeven keer verlies).

o Fortuna kreeg in de laatste zes competitiewedstrijden minstens twee tegendoelpunten, in de clubhistorie kreeg de ploeg slechts één keer in meer opeenvolgende Eredivisie-duels minstens twee goals tegen (8 duels op rij in 1999).

o Alleen Ajax verzond dit Eredivisie-seizoen meer passes naar het strafschopgebied van de tegenstander (234) dan Fortuna Sittard (208), terwijl liefst elf teams tot meer schoten van binnen de zestien kwamen dan de Limburgers (44).

o Sebastian Polter verlengde dit Eredivisie-seizoen 31 keer een bal, vaker dan iedere andere speler in de competitie; zeven keer vond Polter op deze manier een medespeler.