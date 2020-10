Malen laat Ronaldo en Depay achter zich: ‘Het was een grote uitdaging’

PSV won donderdag zijn tweede groepsduel in de Europa League dankzij een doelpunt in extremis. Donyell Malen schoot in de uitwedstrijd tegen Omonia Nicosia in de tweede minuut van de blessuretijd de 1-2 binnen. De aanvaller van de Eindhovenaren had nog voor rust ook de openingsgoal van Jordi Gómez, een uithaal van eigen helft, weggepoetst. Niemand maakte in Europees verband zoveel treffers voor PSV als Malen: elf. De top drie wordt gecompleteerd door de Braziliaan Ronaldo (negen) en Memphis Depay (acht).

“Het liefst win je met 5-0, maar voetbal werkt zo niet. Soms gaat het goed, soms minder. Uiteindelijk gaat het om de drie punten, dat is, zeker in deze situatie, het belangrijkst”, werd Malen door het Eindhovens Dagblad geciteerd. De overwinning op Cyprus werd ook opgedragen aan de voetballers die in Eindhoven waren achtergebleven vanwege onder meer een coronabesmetting. “Het was een grote uitdaging, maar ik had vertrouwen in de jongens die hier wel waren. We hebben laten zien dat we als een team voor elkaar willen vechten”, benadrukte Malen.

ZIEN OM TE GELOVEN! ?? PSV komt tegen Omonia Nicosia op achterstand door deze ONGELOFELIJKE vrije trap ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 oktober 2020

“Ook voor voor de jongens thuis hebben we gewonnen, hopelijk zijn zij snel terug.” Malen droeg bij afwezigheid van Denzel Dumfries de aanvoerdersband en nam zijn ploeg dus ook bij de hand. Het liefst had hij deze niet gedragen: dat had betekend dat Dumfries er wel bij zou zijn geweest. “Ik ben wél trots. Ik ben pas 21 jaar oud en draag nu al die band.” Hoewel PSV achttien seconden voor tijd de 1-2 maakte, vond Roger Schmidt de overwinning zeker verdiend. “De situatie was heel lastig voor deze wedstrijd. We misten veel spelers en voor onze focus was het natuurlijk niet goed dat we apart moesten reizen.”

“Perfect voetbal speelden we niet. Maar we vochten voor de punten. “Zeker na de tegenslag met de goal van de tegenstander was het vanavond niet makkelijk”, tekende het regionale dagblad op uit de mond van Schmidt. “Voor het team zelf is dit een heel prettige overwinning en een mooie stap voorwaarts. Een speciaal moment is het ook als het op het einde gebeurt. We lieten in die slotfase steeds zien dat we wilden winnen. Niet met lange ballen, maar gewoon door te voetballen.”

Schmidt vond dat er sprake is van progressie bij zijn ploeg en deelde Mohamed Ihattaren complimenten uit. "Ik weet dat we beter voetbal kunnen spelen, we maakten een paar onnodige fouten en verkeerde beslissingen. Maar uiteindelijk speelden we goed genoeg en de motivatie om te winnen was enorm. Dat is een grote stap voorwaarts. Mo heeft nu drie wedstrijden in zeven dagen gespeeld. Het was fysiek een zware belasting voor hem. Ik ben erg blij met zijn ontwikkeling. Hij is op de goede weg."

PSV verloor vorige week donderdag de eerste groepswedstrijd tegen Granada met 1-2 en staat nu met drie punten op een tweede plaats in Groep E. Het team van Schmidt wacht volgende week een uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki, dat tegelijkertijd niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Granada (0-0) en op de eerste speeldag genoegen moest nemen met een remise tegen Omonia Nicosia (1-1).