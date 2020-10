Arsenal zorgt na spervuur in vier minuten voor volledige doelpuntenproductie

Arsenal is er in geslaagd om ook de tweede groepswedstrijd van de Europa League om te zetten in een overwinning. Nadat er vorige week met 1-2 werd gewonnen van Rapid Wien, ging donderdagavond het Ierse Dundalk met 3-0 onderuit in het Emirates Stadium. The Gunners hadden slechts vier minuten rondom de rust nodig om de wedstrijd te beslissen.

Manager Mikel Arteta bracht met onder meer Rúnar Alex Rúnarsson, Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny, Reiss Nelson en Eddie Nketiah over het algemeen zijn tweede keuze aan de aftrap tegen de kampioen van Ierland. Dundalk, dat zijn Europa League-campagne vorige week begon met een 1-2 nederlaag tegen Molde, hield nog verrassend lang stand in het Emirates Stadium, want pas na 42 minuten spelen werd de score geopend. Nketiah kreeg de bal in de doelmond voor de voeten, na defensief geklungel aan de zijde van Dundalk.

Exact 125 seconden later was het opnieuw raak voor Arsenal. Een gekraakt schot van Nicolas Pépé viel voor de voeten van Willock, die in kansrijke positie overtuigend raak schoot. In de eerste helft schoot Arsenal maar liefst zestien keer op doel, wat het hoogste aantal sinds oktober 2017 was. Toen werd er nog onder het bewind van Arsène Wenger zeventien keer op doel geschoten in de wedstrijd tegen Everton.

Vrijwel direct na rust maakte Arsenal direct aan alle onzekerheid een einde. Pépé ontving op de rand van het strafschopgebied de bal van Willock en leverde in een woud van tegenstanders een doeltreffend schot op, dat in de rechterkruising achter Dundalk-doelman Gary Rogers terechtkwam. Na de derde treffer nam Arsenal gas terug, waardoor de schade voor de bezoekers uit Ierland nog relatief beperkt bleef. De tweede helft stond voornamelijk in het teken van wissels aan beide kanten, maar grote kansen en dus doelpunten bleven in het restant van het duel verder uit.