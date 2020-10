Advocaat houdt vertrouwen: ‘Het ligt zeker niet aan Cost, dat is een vakman’

Bij Feyenoord zijn verschillende spelers momenteel niet inzetbaar vanwege blessureleed. Volgens Dick Advocaat heeft dat echter niets te maken met de manier van werken op het trainingsveld van de Rotterdamse club. De Feyenoord-coach is zelfs lovend over de aanpak die de medische staf in De Kuip hanteert, zo blijkt voorafgaand aan het Europa League-duel met Wolfsberger AC van donderdagavond.

De strakke aanpak op conditioneel gebied lijkt van invloed te zijn op de fysieke gesteldheid van de Feyenoord-spelers, zeker nu er veel wedstrijden op het programma staan. "Maar dat ligt zeker niet aan Rick Cost (de fysieke trainer van Feyenoord, red.), dat is een vakman", wordt Advocaat tijdens het perspraatje geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "Die jongen is sowieso niet lang te houden voor Feyenoord, die gaat echt internationaal, neem dat maar van mij aan."

Advocaat kan donderdag tegen Wolfsberger AC niet beschikken over João Carlos Teixeira en Nicolai Jörgensen, die naar verwachting respectievelijk tien dagen en drie weken uit de roulatie zijn door verschillende kwetsuren. In een eerder stadium waren Robert Bozenik (botbreuk) en Leroy Fer (hamstringblessure) al weggevallen. Tevens verblijven de langdurig geblesseerden Sven van Beek (enkelblessure) en Luis Sinisterra (knieblessure) al enige tijd in de ziekenboeg van Feyenoord.

Eric Botteghin vervangt donderdag de geschorste Marcos Senesi, zo gaf Advocaat tijdens de persconferentie aan. De Braziliaanse mandekker vormt tegen Wolfsberger AC een duo met Uros Spajic in het centrum van de defensie. Advocaat maakte tevens bekend dat jeugdspeler Naoufal Bannis deze week is toegevoegd aan de Feyenoord-selectie. De achttienjarige aanvaller is erbij gehaald vanwege de afwezigheid van Jörgensen en Bozenik.