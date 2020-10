Hardnekkig coronaprobleem noopt PSV tot ingreep in aanloop naar EL-duel

PSV wordt momenteel hard getroffen door het coronavirus. Het Eindhovens Dagblad meldt maandag dat men sneltests gaat afnemen in aanloop naar het Europa League-duel met Omonia Nicosia van aanstaande donderdag. Na deze tests zal trainer Roger Schmidt bepalen welke spelers fit genoeg zijn om de reis richting Cyprus te ondernemen.

Jordan Teze en Eran Zahavi gingen tijdens de meest recente interlandperiode in quarantaine, waardoor het tweetal de wedstrijden tegen PEC Zwolle (0-3) en Granada (1-2) miste. In het uitduel met Vitesse (2-1) van afgelopen zondag keerden de verdediger en de aanvaller terug bij PSV. In de tussentijd leverden Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joël Piroe een positieve coronatest in. Het zestal ontbrak derhalve zondag in Arnhem.

Schmidt luidde zondag rondom de uitwedstrijd van PSV tegen Vitesse al de noodklok: "Op dit moment breidt het virus zich in onze ploeg volledig oncontroleerbaar uit", zo werd hij geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "De spelers hebben nu geen klachten. Maar wat als er iemand in het ziekenhuis of op de intensive care belandt? Denken we dan nog steeds dat we door moeten voetballen?" Schmidt sluit niet uit dat er maandag bij de sneltests meer coronagevallen aan het licht komen.

De Duitse coach had zondag tegen Vitesse de beschikking over slechts zestien selectiespelers, inclusief drie doelmannen. Het minimum tijdens de coronacrisis is veertien spelers, dertien veldspelers en een keeper. Bij Jong PSV was onlangs ook een coronabesmetting, waardoor Schmidt zondag geen spelers uit het beloftenelftal kon overhevelen. Naar verwachting wordt de definitieve Europa League-selectie van PSV dinsdag wereldkundig gemaakt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Dumfries, Gakpo, Rosario, Baumgartl, Delanghe en Piroe zullen afreizen naar Cyprus.