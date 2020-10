PSV met kleine selectie: geen Götze, slechts vijf reserves, opvallende back

PSV speelt zondag tegen Vitesse noodgedwongen met veel spelers die doorgaans op de bank zitten. Naast de 'coronagevallen' Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joel Piroe is ook Mario Götze niet van de partij. Bovendien begint Donyell Malen op de bank. Jorrit Hendrix is de aanvoerder en Mauro Júnior de rechtsback. PSV heeft maar vijf reserves vandaag, waaronder twee keepers: Vincent Müller, Lars Unnerstall, Adrian Fein, Nick Viergever en Malen.

Het Eindhovens Dagblad wist zaterdagavond al te melden dat PSV te maken had met 'enkele nieuwe coronagevallen', die tijdens de testronde van vrijdag aan het licht kwamen. Vanwege de privacygevoeligheid publiceerde het regionale dagblad niet de namen van de positief geteste spelers, maar de Eindhovenaren brachten zondag zelf naar buiten dat Dumfries, Baumgartl en Piroe afgelopen vrijdag ook een positieve coronatest hebben afgelegd.

"De spelers verblijven conform de protocollen in quarantaine en de medische staf van PSV monitort hen intensief", schreef PSV op de website over de positief geteste spelers. Het drietal voegde zich bij Gakpo, Delanghe en Rosario, die afgelopen donderdag al vanwege een positieve coronatest ontbraken bij PSV en momenteel nog altijd in quarantaine zitten. Daarnaast zijn er nog eens twee stafleden van PSV positief getest. Eran Zahavi en Jordan Teze, die als eerste spelers binnen de selectie positief getest werden, zijn zondag wel van de partij. Götze viel donderdag uit tijdens de wedstrijd tegen Granada (1-2) in de Europa League en kampt waarschijnlijk nog met een lichte spierblessure.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Rasmussen, Bazoer, Doekhi, Wittek; Touré, Tronstad, Huisman; Broja, Openda

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Junior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Thomas; Ihattaren, Hendrix; Zahavi en Madueke.