Eén Nederlander moet Atalanta - Ajax aan zich voorbij laten gaan

Marten de Roon zal dinsdag niet in actie komen tijdens het duel tussen Atalanta en Ajax. Gian Piero Gasperini, trainer van de Italiaanse club, bevestigt maandagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het treffen met de Amsterdammers dat de 29-jarige middenvelder niet inzetbaar is. De Roon heeft in het competitieduel met Sampdoria (1-3 nederlaag) van afgelopen zaterdag een liesblessure opgelopen.

“Het is een gemis voor ons. Maar we hebben ook in de competitie wedstrijden zonder hem gespeeld en toen is het ook goed gegaan. Maar het is spijtig dat hij er dinsdag niet bij is”, zo tekent de NOS op uit de mond van Gasperini tijdens de persconferentie. De vrees bij Atalanta bestond al dat De Roon het Champions League-duel met Ajax aan zich voorbij moest laten gaan. De middenvelder werd afgelopen zaterdag na 63 minuten spelen naar de kant gehaald en vervangen door Ruslan Malinovskyi.

“We hebben contact gehad over hoe ernstig het is. Hij voelde het meteen en heeft last van zijn lies. Morgen wordt er een echo gemaakt. Het lijkt me niet dat hij kan spelen”, zei Jack van Gelder zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sports. Uit de echo is klaarblijkelijk gebleken dat De Roon niet in actie kan komen in het tweede Champions League-duel van Atalanta, dat de campagne in het miljardenbal begon met een 0-4 overwinning op FC Midtjylland en daarna dus in eigen stadion met 1-3 onderuit ging tegen Sampdoria.

Het is onbekend hoe lang De Roon precies uit de roulatie heeft, maar mogelijk heeft diens blessure ook gevolgen voor Oranje. De middenvelder maakt namelijk ‘gewoon’ deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijd tegen Spanje en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Polen in november. Het ontbreken van De Roon betekent een behoorlijke tegenvaller voor Atalanta, want hij miste dit seizoen voorlopig nog geen wedstrijd en was in zes duels goed voor één doelpunt.