Van Crooij zet vraagtekens bij omhelzing van Onana: ‘Was het wel oprecht?’

Voor Delano van Crooij was de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax (0-13) er een om nooit meer te herinneren. Hij is de eerste doelman in de geschiedenis van de Eredivisie die de bal liefst dertien keer uit het doel moest halen. Na afloop probeerden enkele spelers van Ajax de doelman op te beuren. Zo legde collega-keeper André Onana troostend zijn arm om de schouders van Van Crooij en sprak hij hem bemoedigend toe.

Van Crooij vraagt zich nu echter af of de actie van Onana wel oprecht was. Na afloop vertelde Klaas-Jan Huntelaar immers dat de doelman van Ajax de strafschop had willen nemen waaruit de aanvaller uiteindelijk de 0-10 maakte. “Als je er al één of twee in hebt liggen, is het een ander verhaal. Dan is het leuk voor de keeper een keer. Maar gewoon eerst even doelpunten maken”, gaf Huntelaar, die twee scoorde, na afloop in gesprek met FOX Sports aan.

In gesprek met de NOS vertelt Van Crooij dat het gebaar van Onana hem gemengde gevoelens bezorgt. “Ja, als je hoort dat hij eigenlijk een penalty tegen mij had willen nemen, dan denk je wel: was zijn actie wel oprecht? Een penalty nemen tegen een andere keeper doe je niet als je respect voor hem hebt”, benadrukt de doelman van de Noord-Limburgers. “Het zou vernederend zijn geweest.”

Tegenover De Telegraaf gaf Onana aan dat hij achteraf blij is dat niet hij maar Huntelaar de penalty nam. “Het is goed voor Klaas zijn gevoel. En het was niet verstandig geweest als ik naar voren was gestapt”, erkent de Kameroener ruiterlijk. “Dat zou vernederend voor VVV zijn en dat is niet goed.”

Over de wedstrijd tegen Ajax kon Van Crooij kort zijn. “Het is niet te beschrijven. Je voelt niet echt iets, dat is het erge, denk ik. Je bent mentaal stuk, je wilt weg. Iedereen bedoelt het goed, maar je zit niet op medelijden te wachten.” Van Crooij werd zaterdag de eerste keeper die tien reddingen maakte in een Eredivisie-duel dit seizoen.

Nooit kreeg VVV zoveel tegendoelpunten in een officieel duel. Het voorgaande negatieve clubrecord stond op tien tegendoelpunten in een Eerste Divisie-duel met FC Eindhoven in 1964 (10-1). De voorgaande grootste Eredivisie-nederlaag van VVV was tot zaterdag een 8-1 tegen AZ in augustus 1978.