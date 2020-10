Van Basten doet opmerking van Van Gelder over Van de Beek af als ‘gelul’

De situatie van Donny van de Beek bij Manchester United baart de analisten van Rondo zorgen. In het praatprogramma van Ziggo Sport wordt zondagavond stilgestaan bij het gebrek aan speeltijd voor de middenvelder, die zaterdag in de wedstrijd tegen Chelsea (0-0) voor het eerst dit seizoen negentig minuten op de bank bleef zitten in de Premier League.

Manager Ole Gunnar Solskjaer koos voor een centraal blok met Fred en Scott McTominay op het middenveld, terwijl Bruno Fernandes de onbetwiste nummer 10 is. Daniel James en Juan Mata opereerden vanaf de flanken. "Ik zou me echt zorgen maken", stelt Jan van Halst over Van de Beek. "Vorig jaar speelde Solskjaer steeds met Fred en McTominay en die stelt hij nu weer op. Van de Beek zit gewoon uit zijn neus te vreten."

Het gezicht van Donny van de Beek als hij beseft dat hij niet meer gaat invallen tegen Chelsea Football Club ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

"Hij komt er niet eens in. Hij zit negentig minuten op de bank", merkt Youri Mulder tot zijn teleurstelling op. Marco van Basten denkt dat de carrière van Van de Beek momenteel een deuk oploopt. "Het is heel slecht voor zo'n jongen om in een jaar tijd maar zes of zeven keer te spelen. Dat is slecht voor je ritme. Je kan wel veel meer verdienen, maar je moet ook kijken waar je kan gaan spelen."

Presentator Jack van Gelder stipt aan dat Van de Beek een contract voor vijf seizoenen heeft getekend en dus niet meteen al een basisplaats hoeft te hebben. "Gaat het daarom? Dat vind ik echt een beetje gelul", countert Van Basten echter. "Dan moet je niet naar Manchester United gaan, maar daarmee wachten of naar een andere club gaan. Je moet willen voetballen, elke week. Als je zo'n club kiest voor het geld en vijf à tien wedstrijden per jaar speelt, is dan slecht voor je loopbaan. Hij had dan over een jaar of drie hierheen moeten gaan."