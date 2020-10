Ten Hag: ‘VVV heeft laten zien dat het in staat is om goede resultaten te halen’

Ajax boekte zaterdagmiddag op bezoek bij VVV-Venlo de grootste Eredivisie-zege ooit: 0-13. Ondanks de monsteroverwinning, staat trainer Erik ten Hag na afloop tamelijk nuchter voor de camera van FOX Sports. “Een compliment aan de ploeg, ze waren hongerig. 13-0, een hele goede overwinning”, geeft de oefenmeester te kennen in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior.

“Het is inderdaad een record. Het team heeft vanaf het begin geïnvesteerd, met goede aanvallen. Dat is alleen maar goed. Snel verder, zou ik zeggen”, zegt Ten Hag. Kraay jr. spreekt na de 0-13 overwinning op VVV van een ‘krokettencompetitie’. “Dat soort termen zou ik niet bezigen”, reageert de trainer van Ajax. “VVV heeft laten zien dat het in staat is om goede resultaten neer te zetten. Dit ligt ook aan Ajax, we hebben gewoon goed gespeeld.”

?? Erik ten Hag blijft stoïcijns ondanks de historische monsterzege op VVV: "0-13, hele goede overwinning." pic.twitter.com/lLq785JuWm — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 24, 2020

“Wij dwingen dat af, daarvoor moet ik de ploeg een compliment maken. Met deze houding moet je aangaan, dat hebben ze goed gedaan. Als je de kansen niet maakt of je komt niet tot kansen, kan zo’n wedstrijd ook moeilijk worden. Vandaag niet, daarom zeg ik: goed gedaan”, stelt Ten Hag. Lassina Traoré kreeg van de oefenmeester de voorkeur in de spits en stelde niet teleur, want de Burkinese spits tekende voor vijf treffers. “Hij liet zien dat hij op de goede positie stond. Als aanspeelpunt, maar ook bij het voorbereiden en afmaken. Daar heb ik echt de vastberadenheid gezien. En dan maak je goals.”

Kraay jr. vraagt Ten Hag of hij al een idee heeft over zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Atalanta in de Champions League, die komende dinsdag op het programma staat. De verslaggever van FOX Sports suggereert een voorhoede met Antony, David Neres en Dusan Tadic. “Dat is een totaal andere wedstrijd, tegen een ploeg met een totaal ander systeem en daar zullen we op moeten inspelen. Vorig jaar was Atalanta de verrassing van Europa, met een hele specifieke speelstijl. Je moet goed zijn om daar een resultaat te halen.”

“Er was een bepaalde gretigheid in de groep”, zo luidt de reactie van Daley Blind na afloop van het duel. De verdediger annex middenvelder nam in Venlo een doelpunt voor zijn rekening. “Na elke goal zag je hoe hongerig we waren om door te gaan. Het is natuurlijk niet leuk voor de andere partij, maar op dit soort momenten heb je geen medelijden. Ik had het er in het veld met Davy Klaassen over. Zou dit een record zijn? We waren op zoek naar een monsterscore.”

"Ik kan wel zeggen dat ik hiernaartoe heb moeten groeien”, zegt Blind na zijn sterke optreden in De Koel. “Er zijn wel hobbels geweest, maar ik had de steun van mijn vrouw en vrienden en de mensen bij de club. Zij hebben me de tijd gegeven om terug te komen op het niveau dat ik nastreef en ik voel me gewoon weer goed. Laten we hopen dat het zo blijft en ik me goed blijf voelen.”