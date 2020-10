Feestende fans van Cambuur houden geen afstand: ‘Dit is een volksclub’

SC Cambuur is door een ruime overwinning op Roda JC Kerkrade (3-0) zo goed als zeker van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Henk de Jong was vrijdagavond zelfs minder dan een minuut officieel verwijderd van de periodetitel, maar De Graafschap won in de 93e minuut van Jong PSV (2-1). Een remise in Doetinchem had een feestje betekend in Leeuwarden, daar NAC Breda tegelijkertijd bij Almere City (2-0) had verloren.

Volgens De Telegraaf en de Leeuwarder Courant waren ongeveer tweehonderd supporters naar het stadion gekomen om de periodetitel te vieren en hield het merendeel ‘op geen enkele wijze enige afstand’. Het sportieve succes van Cambuur leek voor de fans even belangrijker te zijn dan de geldende afstandsregels. Dat feestje moet sowieso tot 11 november wachten, ervan uitgaande dat De Graafschap het inhaalduel met NAC Breda niet met negentien doelpunten verschil wint.

Henk de Jong verscheen ietwat later voor de camera van FOX Sports. De trainer van Cambuur was de supportersopkomst buiten de thuishaven niet ontgaan en bleek eerst naar de fans buiten te zijn gegaan. “Ik moest even naar onze supporters. Dat is heel belangrijk. Ik wist dat ze dicht op elkaar stonden, maar ze staan nu allemaal uit elkaar. Ze zijn heel blij en de politie is nu ook blij. We hebben ons even laten zien en nu zijn we weer allemaal binnen.”

“Dit is wel een volksclub, we passen op elkaar. Dus het is ook heel snel uit elkaar. Dat is grote klasse van de supporters. De mensen zijn heel blij. En we hebben wel wat meegemaakt he”, doelde De Jong op de vorig seizoen misgelopen promotie nadat de competitie door het coronavirus werd stilgelegd. “Dat we het dan in deze periode zo goed doen, is wel verrassend. Daar zijn ze heel blij mee.”

De Leeuwarder Courant schrijft dat ‘enkele politieagenten aanwezig waren en op de menigte toekeken’. Er werd ook volgens De Telegraaf echter niet ingegrepen toen de afstandsregels niet werden gehandhaafd. Eerder ontstond grote ophef na een bijeenkomst van Willem II-fans in Tilburg, waar de burgemeester toestemming voor had gegeven. Honderden supporters keken toen naar de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC buiten op grote schermen.