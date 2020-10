Ziyech heeft geen spijt van pijnlijke uitspraken over Van Basten

Hakim Ziyech ruilde Ajax afgelopen zomer in voor een dienstverband bij Chelsea. De 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler staat in Nederland bekend als een man die er niet voor terugdeinst zijn eerlijke mening te ventileren en de ex-Ajacied is van plan ook in Engeland trouw aan zichzelf te blijven. "Ik ben niet bang mijn mening te geven", zegt Ziyech in een interview met The Guardian.

In gesprek met de Engelse krant komt de soms moeizame relatie van Ziyech met trainers, analisten en fans uit het verleden ter sprake. Zo benoemt de journalist de frictie tussen de creatieveling en Marco van Basten, de voormalig coach van Ziyech bij sc Heerenveen. Ziyech zei in gesprek met de Volkskrant dat Van Basten 'een mooie naam, maar geen toptrainer' was. "Hij wisselde me in mijn eerste seizoen een keer in de rust en stalde me daarna bij de beloften. Zonder uitleg. Aan communiceren deed hij überhaupt niet. Hij heeft zich bij AZ gerealiseerd dat-ie er niet geschikt voor is. Dat had hij al bij Heerenveen moeten doen. Nu is hij toch weer assistent bij Oranje. Als je mensen kent of een grote naam hebt, kom je altijd wel weer aan de bak. Bij mij telt kwaliteit", aldus Ziyech in 2016.

De oud-spits was daarna juist kritisch op de beslissing van de middenvelder om voor de nationale ploeg van Marokko te kiezen. Van Basten noemde het besluit van Ziyech 'dom'. "Dat was gewoon hoe ik er tegenaan keek", verklaart Ziyech zijn uitspraak over Van Basten tegenover The Guardian. "Ik spreek vanuit mijn hart. Ik zeg wat mijn gevoel zegt. Ze mogen vinden wat ze vinden. Uiteindelijk heb ik altijd in mijn eigen kracht geloofd. Het boeide me eigenlijk weinig wat andere clubs of mensen dachten. Uiteindelijk moet je presteren op het veld, daarom kopen clubs je of niet. Ik heb ook mijn tijd genomen. Ik wilde niet per se op jonge leeftijd naar een andere club. Ik wilde verbeteren en groeien als mens."

'Everybody is talking about the Premier League with the speed and physicality, is that what you're experiencing so far?' Hakim Ziyech, na een korte stilte: ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 oktober 2020

Ziyech blikt in het gesprek ook terug op zijn tijd bij Ajax en gaat in op het successeizoen van de club in de Champions League in het seizoen 2018/19. Ajax bereikte de halve finales, maar moest in extremis in de Johan Cruijff ArenA een 2-3 nederlaag slikken tegen Tottenham Hotspur door de derde treffer van Lucas Moura. "Een jongensdroom stortte ineen. Het was moeilijk, pijnlijk. Bizar wat er gebeurde. Het was moeilijk te accepteren", aldus Ziyech. "Je krijgt niet altijd wat je verdient. Het was een les voor mij. Nu weet ik dat een wedstrijd pas over is als de scheidsrechter op zijn fluitje heeft geblazen."

De Marokkaans international hoopt nu met Chelsea hoge ogen te gooien. "We zitten als team in een bepaalde ontwikkeling. In het begin bij Ajax wisselden slechte periodes zich ook af met goede. Het was een proces", stelt Ziyech, die wordt gevraagd of hij tijdens dat proces graag wraak wil nemen op Tottenham. "Zelfs in Nederland zeggen ze: nu kun je wraak nemen op Tottenham", lacht de spelmaker. "Maar als speler wil je altijd winnen, of het nou Tottenham is of niet."