Driessen vernietigend over Ajacied: ‘Toen vielen zijn rare fratsen niet zo op’

Ajax begon de Champions League-campagne woensdagavond met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Valentijn Driessen is in De Telegraaf bijzonder hard voor Ajax en is van mening dat er meer van de ploeg van trainer Erik ten Hag verwacht mocht worden tegen een ‘gehavend Liverpool’. De journalist is tegelijkertijd spijkerhard voor Nicolás Tagliafico, die volgens hem ‘geen schim meer is van de speler in het successeizoen’.

Driessen beaamt dat Ajax afgelopen zomer met Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Joël Veltman drie basisspelers zag vertrekken. “Maar om te reppen over een tussenjaar terwijl er voor vijftig miljoen euro is geïnvesteerd komt ongeloofwaardig over”, schrijft Driessen. Hij stelt dat Liverpool bewees momenteel niet van Europees topniveau te zijn en vindt dat er alleen in de aanval spelers van wereldklasse rondliepen, met Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. “Helaas stelde het Ajax van woensdag zich te veel in op het supertrio van Liverpool.”

“Het misplaatste ontzag leidde tot een afwachtend Ajax dat het zocht in de omschakeling met een vleugje opportunisme. Vandaar het ongekend lage percentage balbezit van 44% van de Ajacieden in eigen stadion”, gaat Driessen verder. Hij vindt het een ‘gemiste kans’ dat Ajax na het uitvallen van Mohammed Kudus na slechts negen minuten niet naar een 4-3-3-formatie overschakelde. “Ajax bleef volharden in de uitgestippelde strategie. Zonder succes en dat zat er helemaal niet meer in toen twee van de vier beste Ajacieden, Klaassen en Neres naar de kant gingen. Met Blind en Tadic als overgebleven sterkhouders bleef er te weinig over om het zelfs Liverpool B nog lastig te maken.”

Driessen is met name kritisch op Tagliafico, die met een eigen doelpunt het duel besliste. Zuur, zo concludeert de journalist van De Telegraaf. “Waarbij aangetekend dat Argentijn geen schim meer is van de speler in het successeizoen. Toen vielen zijn rare fratsen niet zo op omdat hij nogal eens scoorde. Maar nu overheerst het beeld van iemand die grossiert in overtredingen en kaarten”, stelt Driessen. “Na 27(!) gele kaarten de vorige twee seizoenen staat de teller nu alweer op één keer geel en één keer rood in vier competitieduels. Tagliafico heeft moeite met het topniveau wat Ajax nodig heeft. Niet voor niets kwam een transfer niet van de grond hoewel Ajax en Tagliafico daar hun kaarten op hadden gezet.”