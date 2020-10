Valse start van Real Madrid in CL na 0-3 achterstand in de rust

Real Madrid beleefde woensdagavond een valse start in de Champions League. In het eerste groepsduel met Shakhtar Donetsk, dat om diverse redenen niet de sterkste elf kon opstellen, ging het team van trainer Zinédine Zidane met 2-3 onderuit. In de eerste helft keek de Spaanse topclub, waar Sergio Ramos uit voorzorg ontbrak, zelfs al tegen een 0-3 achterstand aan. De nederlaag komt op een vervelend moment, daar het LaLiga-duel met Cádiz afgelopen weekeinde al met 0-1 verloren was gegaan en komende zaterdag de beladen topper tegen aartsrivaal Barcelona wacht.

Real Madrid maakte in de eerste helft in het Estadio Alfredo Di Stéfano de indruk het duel met Shakhtar als een doodgewoon trainingspartijtje te beschouwen. Het team van Zidane oogde niet gemotiveerd, speelde lusteloos en kwam amper in de buurt van het doel van Anatoliy Trubin. Erger was nog dat de Europees recordkampioen, die in de veertiende minuut goed wegkwam toen Thibaut Courtois oog in oog met Marlos redde, geen reactie had op de opeenstapeling van doelpunten van Shakhtar in de laatste zestien minuten van het eerste bedrijf.

Na een heerlijke actie van Viktor Kornienko aan de linkerkant was het Tete die de bal na 29 minuten diagonaal achter Courtois schoot. Luttele minuten later kwam Real Madrid op ongelukkige wijze met 0-2 achter: Courtois keerde een harde inzet van Tete maar half, waarna Raphaël Varane de bal niet wegwerkte maar in zijn eigen doel schoot. Drie minuten voor rust kwam Shakhtar op schitterende wijze op 0-3. Salomón Rondón zette een rush in en gaf de bal aan Tete, die het leer met een hakbal weer bij de Venezolaan bezorgde. Rondón zette door en schoot de bal laag en simpel in de linkerhoek.

Een fraai doelpunt van Luka Modric negen minuten na de pauze bracht Real Madrid terug in de wedstrijd. De Kroaat was niet van de bal af te zetten en schoot het leer met een heerlijke curve in de rechterbovenhoek: 1-3. Achterin bleef het team van Zidane echter zorgen baren: Tete slaagde er bijna in om een hattrick te completeren en ook Dentinho was dicht bij de 1-4. De voor Luka Jovic ingevallen Vinicius Junior tekende een minuut na zijn entree voor de 2-3. De Braziliaan ontfutselde Marlos de bal, zette door en schoot het leer in de linkerhoek.

Van een complete comeback van Real Madrid was echter geen sprake. Het team van Zidane kon het goede begin aan de tweede helft niet volhouden en mocht zich zelfs gelukkig prijzen dat Courtois opnieuw een derde doelpunt van Tete voorkwam. In de extra tijd leek Federico Valverde voor de 3-3 te zorgen, maar de VAR en de dienstdoende arbiter constateerden buitenspel van Vinicius Junior.