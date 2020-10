Aad de Mos is zeer lovend over PSV: ‘Imponerend om hem te zien’

Aad de Mos voorspelt PSV als kampioen van de Eredivisie. De analist vertelt bij het Eindhovens Dagblad onder de indruk te zijn van het aankoopbeleid van de Eindhovenaren, en van Ibrahim Sangaré in het bijzonder. De van Toulouse overgekomen middenvelder debuteerde zondag voor PSV tegen PEC Zwolle (0-3 winst).

"Hij kan nog beter, maar er staat wel iemand, hij is sterk in zijn positie, staat positioneel goed", aldus De Mos over Sangaré. "Zijn 'voeten' zijn ook heel goed, en zijn lichaam is natuurlijk imponerend. Als je hem ziet, en je ziet er bijvoorbeeld Mauro Júnior naast, dan lijkt hij wel een American Football Player." De Mos zag verder hoe Mario Götze, de andere debutant bij PSV, direct scoorde. "Het was heel slim, hij anticipeert heel snel, en je ziet dat hij natuurlijk een uitstekende techniek heeft. Het moet alleen een vervolg krijgen. Dat zullen we moeten beoordelen over een langere periode. Tegen PEC Zwolle was het een speeltuin, dus laten we nog niet te vroeg juichen."

PSV miste Jordan Teze en Eran Zahavi tegen PEC door coronabesmettingen. "Met die twee erbij ben ik ervan overtuigd dat ze het dit seizoen echt heel goed gaan doen", zegt De Mos, die hoge verwachtingen van de Noord-Brabanders heeft dit seizoen. "PSV heeft goed ingekocht. PSV is de ploeg die het Ajax heel moeilijk gaat maken, en op dit moment zou ik mijn geld zelfs zetten op PSV, omdat PSV zoveel progressiemarge heeft en nog niet de ideale opstelling heeft gevonden." Daarbij kan aangetekend worden dat ook Ajax nog zoekende is naar de ideale basiself.

Donderdag opent PSV de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Granda. "Als je Sevilla kan verslaan, dan heb je gewoon een goed team", doelt De Mos op de 1-0 overwinning die Granada zondag boekte op Sevilla. "Het zal tactisch goed zijn, en de handelingssnelheid ligt drie, vier keer zo hoog (als bij PEC, red.). Het is de instap naar het volwassenvoetbal voor PSV. In de Europa League en de Eredivisie hebben ze allemaal 'makkies' gehad, maar nu met Granada en Vitesse (zondag, red.) krijgen ze het 'grotemannenwerk'."