Traditie bij Ajax staat onder druk: 'Armoe van zo'n puissant rijke club'

Ajax won zondag met 5-1 van sc Heerenveen en heeft nu een punt minder verzameld dan koploper PSV. Lassina Traoré kreeg van trainer Erik ten Hag een plek als spits toebedeeld, maar Hugo Borst is niet echt onder de indruk van de negentienjarige aanvaller. "Sterke gozer, daar niet van, maar hij mist finesse. En nog veel meer", schrijft Borst in het Algemeen Dagblad.

"Wat een armoe. Zo'n puissant rijke club en dan de belangrijkste positie in een elftal laten bezetten door een senior of het lievelingetje van de trainer of een eeuwig talent", doelt Borst in zijn column ook op Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad. "Dit is een geschiedenislesje. Noodzakelijkerwijs. Marc Overmars is een goede technisch directeur, hij weet dat de beste spitsen van Nederland bij Ajax speelden. Laten we het een traditie noemen. Maar houd die dan intact. Werk daar serieus aan. Het is al jaren niet pluis in de zone waar een echte nummer 9 hoort te excelleren."

Borst wijst op onder anderen Johan Cruijff, Marco van Basten, Patrick Kluivert, Zlatan Ibrahimovic en Luis Suárez. "Waar kijken we de laatste jaren naar? Slechte spitsen, jonge spitsen, aardige spitsen, modale spitsen. Woensdag tegen Liverpool staat Tadic weer in de spits. Dat doet hij knap, maar een gelegenheidsspits blijft hij. Waarom werd Lewandowski op zijn zestiende niet gescout? Of Aubameyang? Of Lukaku? Waar in de scouting gaat het precies mis? Of faalt de jeugdopleiding? Donyell Malen vertrok bij Ajax op zijn zestiende, Steven Bergwijn op zijn dertiende."

De columnist ziet dat Ajax deze zomer met buitenspeler Antony en middenvelder Mohammed Kudus 'geweldige spelers' heeft gestrikt, maar vindt dat de club meer werk had moeten maken van een spits. "Schraalhans is koning. Ten Hag heeft het zelf gezegd: Ajax heeft afgelopen zomer naarstig naar een nummer 9 gezocht. Ze konden hem niet vinden. Ze zeggen dat Brian Brobbey het wordt. Echt? Van het niveau Cruijff? Van Basten? Kluivert? Zlatan? Suárez?"