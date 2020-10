André Onana: ‘Ik heb zin om dat weer aan dit soort teams te laten zien’

Ajax ging in de laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking onderuit tegen FC Groningen en de Amsterdammers bivakkeren zodoende met negen punten op de vijfde plek. SC Heerenveen is een van de ploegen die momenteel, samen met Feyenoord en PSV, aan kop gaat in de Eredivisie en de Friezen zijn aanstaande zondag de eerstvolgende tegenstander van Ajax. André Onana gaat ervan uit dat zijn ploeg dan beter voor de dag zal komen.

“We moeten geconcentreerder zijn achterin en meer intensiteit in de wedstrijd leggen. Dan weet ik zeker dat het beter zal gaan”, laat Onana weten via de officiële kanalen van zijn werkgever. De doelman en zijn ploeggenoten zijn zich ervan bewust dat zij tegen Heerenveen meer moeten laten zien dat tegen Groningen.

Ten Hag: 'We weten waar we aan moeten werken'

“Dat hoef je deze groep niet uit te leggen. Ik sta elke dag met ze op het trainingsveld. De wil is enorm”, gaat hij verder. “Ik denk dat we dit seizoen hebben laten zien dat we nog steeds een sterk team zijn, al verliep het duel met Groningen natuurlijk niet zoals we hoopten. Ik denk dat we tegen Groningen nog best aardig begonnen, maar we hadden daarna ook pech toen we bijvoorbeeld twee keer de lat raakten.”

Vanwege de status van Heerenveen als medekoploper is het treffen in de Johan Cruijff ArenA meteen een kraker. Volgende week staat er echter een nog aansprekendere wedstrijd op het programma, als Liverpool in het kader van de Champions League op bezoek komt in Amsterdam: “Ik kijk uit naar het duel met Heerenveen, maar ook zeker naar Ajax - Liverpool. Dat zijn de wedstrijden waarvoor we zo hard trainen. Prachtige uitdagingen. Ik heb zin om te laten zien aan dit soort teams en de rest van de wereld wat voor goede spelers wij weer hebben”, sluit Onana af.