‘Barcelona moet duo lozen om komst van Depay in januari mogelijk te maken’

De beeltenis van Memphis Depay prijkt vrijdagochtend op de voorpagina van Sport. De Spaanse sportkrant weet te melden dat de komst van de Oranje-international in januari topprioriteit heeft voor Barcelona. Voordat Depay kan worden binnengehaald, moet er echter nog wel ruimte worden gemaakt in het salarisbudget en daar wordt momenteel al hard aan gewerkt.

Barcelona is momenteel hard bezig om Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite ergens te slijten. Eerstgenoemde was in de afgelopen transferwindow al dicht bij een transfer, daar Manchester United nadrukkelijk geïnteresseerd was. Dembélé zag echter zelf af van een transfer, waardoor ook de overgang van Depay naar Barcelona niet tot stand kon worden gebracht. Trainer Ronald Koeman had Dembélé nu naar verluidt huiswerk meegegeven om tijdens de interlandperiode op individuele basis te trainen.

Dembélé miste een groot deel van het afgelopen seizoen door blessureleed en was tijdens de voorbereiding op de huidige voetbaljaargang ook niet pijnvrij. Het dienstverband van de 23-jarige aanvaller bij Barcelona is voorlopig nog geen doorslaand succes. De Catalanen telden in de zomer van 2017 130 miljoen euro neer om Dembélé los te weken bij Borussia Dortmund en tot dusver speelde hij 75 wedstrijden in het shirt van Barcelona, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 16 assists.

Ook Braithwaite mag in januari uitkijken naar een andere club. De 29-jarige Deense spits werd in februari van dit jaar voor achttien miljoen euro overgenomen van Leganés als noodverband nadat Dembélé langdurig geblesseerd raakte. De 44-voudig Deens international speelde voorlopig elf wedstrijden (waarin hij één keer scoorde) en heeft nog een contract tot medio 2024, maar komt niet voor in de plannen van Koeman en kwam dit seizoen nog niet in actie. De naam van Braithwaite werd eerder in verband gebracht met een overstap naar West Ham United.

Pas als Braithwaite en Dembélé vertrokken zijn, of hebben ingestemd met een salarisverlaging, heeft Barcelona ruimte in het salarisbudget om Depay binnen te halen. De overgang van de 26-jarige Oranje-international leek in kannen en kruiken, maar ketste uiteindelijk af. LaLiga weigerde als toezichthouder namens de nationale overheid toestemming voor een transfer van Depay naar Barcelona te geven, omdat de club de financiën niet op orde had. Depay is bij Olympique Lyon in het bezit van een aflopend contract en voorlopig niet van plan om die te verlengen.