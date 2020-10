De Boer oogst met interview lof van Van Hooijdonk: ‘Zo denken wordt beloond’

Frank de Boer wist dat hij een risico nam door met een geheel nieuw systeem te beginnen aan de wedstrijd tegen Italië. De bondscoach van het Nederlands elftal zag hoe zijn ploeg in een 5-3-2-formatie een verdienstelijk 1-1 gelijkspel behaalde in Atalanta. De Boer was na afloop tevreden over het vertoonde spel, maar licht teleurgesteld over het resultaat.

Vooraf werd de verwachting dat Steven Berghuis in de basis zou beginnen vrij breed gedragen. Toch zat de Feyenoorder net als tegen Bosnië-Herzegovina op de bank. "Als je er logisch over nadenkt, waarom ik Berghuis niet opstel, nou: Georginio Wijnaldum wilde in de heenwedstrijd tegen Italië niet achter linksback Leonardo Spinazzola aanrennen", legt De Boer uit tegenover de NOS. "Als je daar met Berghuis had gespeeld, had hij dat ook moeten doen. Vandaar de keuze dat ik met vijf achterin wilde spelen. Om te voorkomen dat je jongens die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn er continu achteraan laat rennen."

De man van de wedstrijd was niet Stefan de Vrij of Frenkie de Jong

De Boer wist dat hij een risico nam door van een 4-3-3-systeem te veranderen naar een formatie met vijf verdedigers. "Ik weet honderd procent zeker dat de reacties niet mals zouden zijn, maar mijn gevoel gaf aan dat ik het zo moest doen, ook gezien de training, hoewel dat maar één keer heel kort was. Maar in de wedstrijdbespreking heb ik beelden van die training laten zien en daarbij gezegd dat ze als jonge hyena's achter hun prooi aangingen. Als we dit konden opbrengen, zouden er geen problemen komen. Dat hebben we denk ik ook gezien."

Ondanks het puntenverlies is De Boer na afloop vrij opgetogen. "Kleur op de wangen, dat is mooi gezegd. Over het resultaat ben ik niet tevreden, want we willen uiteindelijk eerste in de poule worden. Ik denk dat wij het betere van het spel hadden, misschien zestig tegen veertig procent voor ons. Zij hebben ook mogelijkheden gehad, maar wij geven die twee kansen vooral zelf weg. Als je dit kunt opbrengen, in welk systeem dan ook, dan ontstaan er geen problemen en wordt het voor elke tegenstander lastig om van ons te winnen. Maar de volgende twee wedstrijden (tegen Bosnië-Herzegovina en Polen, red.) moeten we wel winnen.”

Ook Pierre van Hooijdonk, die de wedstrijd analyseerde voor de NOS, erkent dat De Boer risico's heeft genomen. "Een goed verhaal van De Boer", zegt de oud-spits over het interview van de bondscoach. "Ik vind dat hij met zijn keuzes zijn hoofd in de strop heeft gehangen. Onafhankelijk denken wordt beloond uiteindelijk. Iedereen verwachtte Berghuis, dat doet hij dan toch niet." Rafael van der Vaart ziet dat De Boer een frissere indruk voor de camera maakte dan na de wedstrijd tegen Bosnië (0-0). "Frank kwam prima over, met meer energie. Het was wel een mooie avond, eigenlijk", besluit Van der Vaart.