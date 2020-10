Rode kaart voor Maguire leidt debacle Engeland in; Lukaku redt België

België is de nieuwe koploper van groep a2 in de Nations League. Het team van Roberto Martinez won woensdagavond dankzij twee treffers van Romelu Lukaku op IJsland, terwijl Engeland tegelijkertijd in eigen huis van Denemarken verloor. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde bijna een uur met tien man na twee knullige gele kaarten voor Harry Maguire. België leidt de dans met negen punten uit vier duels; Engeland en Denemarken volgen met zeven punten. Over een maand staan de duels België - Engeland en Denemarken - IJsland op het programma.

Engeland - Denemarken 0-1

Na het klinken van het rustsignaal stonden de gezichten van de Engelse internationals én Southgate op onweer. Met de alweer tweede rode kaart in de laatste vijf interlands evenaarde Engeland nota bene het aantal rode prenten in de 101 voorgaande interlands. Maguire kwam eigenlijk al in de openingsfase goed weg toen hij niet rood maar geel kreeg voor een charge op Yussuf Poulsen, maar na een half uur spelen kon de arbiter niet anders dan een tweede gele kaart trekken toen Kasper Dolberg het slachtoffer was van een onbeholpen overtreding van de verdediger. Luttele minuten later sloeg Denemarken toe. Na een duel tussen Kyle Walker en Thomas Delaney ging laatstgenoemde naar de grond en was het Christian Eriksen die de bal vanaf elf meter achter Jordan Pickford schoot: 0-1.

'5 Harry Maguire krijgt een gele kaart. '31 Harry Maguire krijgt een tweede gele kaart (en hoe... ??) Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 14 oktober 2020

Denemarken stond weliswaar met een man méér op het veld, maar het team van Kasper Hjulmand oogde niet comfortabel en Engeland kende enkele goede fases. Na dik een uur spelen was het aan Kasper Schmeichel te danken dat de 1-1 niet op het scorebord verscheen. Na een hoekschop van Kalvin Phillips kopte Mason Mount op doel, maar Schmeichel stond de gelijkmaker in de weg. Een kwartier voor tijd viel bijna de 0-2 na een drie-tegen-twee-situatie. Na een pass van Eriksen schoot Pione Sisto op doel en was het Conor Coady die het leer van richting veranderde. In de slotfase voorkwam Simon Kjaer in de doelmond dat een kopbal van Coady alsnog de 1-1 betekende.

IJsland - België 1-2

Het team van Martinez kende allesbehalve een makkelijke eerste helft in Reykjavik, maar toch gingen de bezoekers met een minimale voorsprong de rust in. Na nog geen tien minuten spelen brak Lukaku de ban: de aanvaller ontving de bal met de rug naar het doel, liet zich niet van de bal afzetten en schoot raak. De voordelige marge van België bleef nog geen tien minuten staan. Na een geweldige steekpass van Runar Mar Sigurjonsson maakte Birkir Mar Saevarsson oog in oog met Simon Mignolet geen fout en plaatste hij de bal in de korte hoek: 1-1.

In het restant van de eerste helft probeerde België het wel, maar het tempo lag niet hoog genoeg en uiteindelijk kwam de 1-2 via een rake strafschop tot stand. Na een charge van Holmar Örn Eyjolfsson op Lukaku was het de aanvaller zelf die Runar Alex Runarsson de verkeerde hoek instuurde. De tweede helft was van beide kanten niet om over naar huis te schrijven. Hoewel België in aanvallend opzicht amper kon overtuigen, kwamen de Rode Duivels tegen de inoffensieve IJslanders ook amper in de problemen.