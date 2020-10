34-voudig Oranje-international transfervrij op te pikken na ontbinding contract

Daryl Janmaat heeft Watford per direct verlaten. De 31-jarige vleugelverdediger is het met de Championship-club eens geworden over het ontbinden van zijn tot medio 2022 doorlopende contract. Met een transfervrije status is Janmaat gratis op te pikken. De ex-speler van onder meer Feyenoord speelde sinds 2016 bij the Hornets.

“Ik kijk terug op een mooie tijd bij Watford, maar dit was de juiste beslissing'”, reageert Janmaat op de website van zijn belangenbehartiger Wasserman. Hij droeg vier seizoenen het shirt van Watford en degradeerde vorig seizoen met zijn club uit de Premier Legue. Hij hoopt op korte termijn een nieuwe club te vinden. “Ik ben in juli 31 jaar oud geworden, een leeftijd waarop je nog prima een aantal jaren mee kunt op het hoogste niveau.”

Vier jaar geleden maakte Janmaat de overstap van Newcastle United naar Watford. “Spelen in de Premier League is natuurlijk fantastisch. Ik ben blij dat ik bij zowel Newcastle United als Watford tot bijna 200 wedstrijden in die competitie ben gekomen”, aldus Janmaat, die 34 keer het shirt van het Nederlads elftal droeg. De back is momenteel herstellende van een knieblessure en bevindt zich volgens Wasserman in de laatste fase van zijn herstel.