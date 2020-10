Koeman: ‘Hij vond dat moeilijk, maar ik heb totaal geen moeite met hem gehad’

Ronald Koeman kwam niet bepaald op een rustig moment binnen bij Barcelona. Lionel Messi lag in de clinch met het bestuur en lange tijd leek het erop dat de spelmaker zou vertrekken. Uiteindelijk bleef hij toch voor de Catalaanse club behouden. Daarnaast moest Koeman Luis Suárez in een persoonlijk gesprek vertellen dat er geen plaats meer was voor de 33-jarige aanvaller in het Camp Nou.

"Nadat ik hier tekende als trainer heb ik direct contact met Leo gezocht", vertelt Koeman in een uitgebreid interview met de NOS. "Ik ben bij hem thuis geweest en heb met hem gesproken over zijn toekomst. Hij was duidelijk over zijn onvrede. Uiteindelijk is het goed gekomen en vanaf het moment dat hij aangaf 'ik ga ervoor', heeft hij alles gedaan wat ik van hem verwacht." Messi beschikt over een contract tot medio 2021, waardoor de kans aanwezig is dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt bij Barcelona.

In het geval van de inmiddels naar Atlético Madrid vertrokken Suárez waren de verhoudingen heel anders, weet ook Koeman. "Het was het heel moeilijk voor hem geworden om te gaan spelen. En dat heb ik hem eerlijk kenbaar gemaakt. Dat vond hij moeilijk, maar ik heb totaal geen moment moeite met hem gehad. Hij heeft gewoon getraind, goed getraind. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt om weg te gaan." Suárez was bij een eventueel langer verblijf zeker niet tot 'persona non grata' verklaard. "En ik heb ook gezegd: als je niet weggaat, om welke reden dan ook, dan ben je gewoon één van de groep. Dan bewijs je maar dat ik het verkeerd heb gezien. Hij had kunnen blijven, ja."

"Ik ben goed met Luis, maar de club vond dat we moesten verjongen", verduidelijkt Koeman. "Dat zie je nu ook terug in het elftal. Ansu Fati speelt, die is zeventien jaar. We hebben Pedri, zeventien jaar, die zijn kansen krijgt. Ronald Araújo is 21. Trincão valt veel in en is twintig jaar. En we hebben Sergiño Dest gehaald van negentien. Dat zijn allemaal spelers voor de toekomst." Suárez was desondanks in tranen tijdens zijn laatste persconferentie als speler van Barcelona. Daarnaast steunde Messi hem via social media door te zeggen dat zijn vriend 'het niet verdiende om er zo uit gegooid te worden'.

Koeman wist echter ook dit binnenbrandje te blussen bij Barcelona. "Als je iemand in de kleedkamer hebt met wie jij en je vrouw en kinderen ook buiten het voetbal samen optrekken, dan is zo'n reactie logisch. Dat heb ik ook tegen Messi gezegd: 'ik begrijp dat je teleurgesteld bent en het verschrikkelijk jammer vindt dat hij weggaat, maar het zijn keuzes van de club", aldus Koeman, die met Barcelona de competitie op 17 oktober met een uitwedstrijd tegen Getafe.