Suárez: ‘Dat doet het meeste pijn, er gebeuren daar vreemde dingen’

Luis Suárez is niet gecharmeerd van de wijze waarop hij naar de uitgang is gewezen door Barcelona. De naar Atlético Madrid vertrokken spits kreeg middels een kort telefoongesprek met Ronald Koeman te horen dat hij niet meer in de plannen van de Catalaanse grootmacht voorkwam. Na de 2-1 overwinning tegen Chili in de WK-kwalificatiereeks gaat de Uruguayaan verder in op zijn vertrek.

"Ik heb zes jaar bij Barcelona gespeeld. Er zijn dan andere manieren om met me om te gaan en met me te praten. Andere manieren om me te vertellen dat de club het plan heeft om van koers te veranderen", aldus de 33-jarige aanvaller, geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. "De manier waarop het is gegaan, is niet goed. Dat heeft Leo ook gestoord."

Suárez doelt op het bericht van Lionel Messi op Instagram waarin de Argentijn afscheid nam van zijn vriend en tegelijkertijd sneerde naar Barcelona. "Je verdient het niet om op deze manier eruit getrapt te worden door de club. Maar de waarheid is dat niets mij meer verrast op dit moment. Ik wens je het allerbeste toe. Ik hou enorm veel van je. Ik zie je snel, vriend", stelde Messi eind september.

"Hij weet dat wij beiden een moeilijke tijd achter de rug hebben", vervolgt Suárez. "Het verbaasde me niet dat Messi mij publiekelijk steunde. Ik wist dat hij de pijn ook voelde, dat kwam ook tot uiting in de manier waarop hij het bracht. De manier waarop, het gevoel dat ze (Barcelona, red.) je geven... Dat doet het meeste pijn", aldus de routinier, die veel tranen heeft moeten laten.

"De donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag richting het debuut bij Atlético waren lastig. Ik huilde continu vanwege de hele situatie. Ik kon niet zo goed omgaan met de boodschap van Barcelona. Vooral vanwege de manier waarop ze het brachten. Want je kan als speler goed accepteren dat een club een andere weg inslaat en dat er een keer een einde komt aan een cyclus."

Suárez kan de gang van zaken bij Barcelona nog steeds niet goed begrijpen. "Er gebeuren daar vreemde dingen. Zo moet je bijvoorbeeld alleen trainen als je niet wordt geselecteerd voor een wedstrijd. Dat deed mij veel pijn, dat zag mijn gezin ook. Dus zij wilden dat ik voor de kans bij Atlético zou gaan. Ik heb dan ook niet getwijfeld. Ik moet nog wel acclimatiseren, maar ik ben wel gelukkig bij Atlético."