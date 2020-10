Wilfred Genee brengt met update einde aan Feyenoord-gerucht

Joshua Zirkzee gaat op huurbasis vertrekken bij Bayern München, maar niet naar Feyenoord. Volgens Wilfred Genee komt de talentvolle spits deze transferperiode niet naar De Kuip, zo laat de presentator maandagavond weten bij Veronica Inside. Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaf zondag aan dat technisch directeur Frank Arnesen best eens een poging voor Zirkzee zou mogen wagen, daar hij graag nog een spits aan zijn selectie zou toevoegen.

“Zirkzee gaat niet komen, zo is het laatste nieuws”, aldus Genee tijdens de uitzending. “Dat zou voor Feyenoord prachtig geweest zijn. Dick zegt dan dat Bayern het grootste deel van het salaris zou moeten betalen, maar misschien dat Bayern wel een club kan vinden die het hele salaris overneemt", reageert Johan Derksen. René van der Gijp had eveneens niet verwacht dat Bayern akkoord zou gaan met de wens van Advocaat om het volledige salaris van Zirkzee te blijven betalen. “Ze zijn daar ook niet helemaal achterlijk.” Genee: “Hij wordt wel verhuurd, maar niet aan Feyenoord.”

Zirkzee meldde zich zondag bij Jong Oranje en kreeg van FOX Sports de vraag hoe hij tegenover een eventuele terugkeer naar Feyenoord staat. “Ik voel me nergens te groot voor en ga kijken wat de opties zijn", aldus de spits van Bayern, die volgens Duitse media mag vertrekken nu de club zich in aanvallend opzicht heeft versterkt met Eric Maxim Choupo-Moting. "Ik heb natuurlijk bij Feyenoord gespeeld en kom uit Rotterdam, maar we zien aan het einde van de dag wel hoe of wat. De kans is er altijd."

De negentienjarige stand-in van Robert Lewandowski vindt dat hij aan spelen moet toekomen. “Ik moet gewoon minuten maken en in overleg met Bayern München moet dat gaan gebeuren. Het maakt voor mij niet uit of dat in Nederland is of in een andere competitie. Ik zou Nederland wel oké vinden, daar heb ik geen problemen mee, maar het zou ook kunnen dat ik ergens in Duitsland terecht kom."