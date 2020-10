Real Madrid dankt vooral Thibaut Courtois en gaat aan kop in LaLiga

Real Madrid heeft de koppositie in LaLiga gegrepen. Het team van trainer Zinédine Zidane boekte zondag ten koste van Levante de derde overwinning op rij, al ging het de regerend landskampioen van Spanje wederom moeizaam af: 0-2. Door de zege komt Real Madrid op tien punten uit vier duels en kan men, mede door de verschillende hoeveelheid gespeelde wedstrijden van iedere club, vóór de interlandperiode niet meer worden ingehaald.

Real Madrid ging met een minimale voorsprong de rust in. De ploeg van Zidane was duidelijk het heersende team in de eerste 45 minuten en toonde ambitie in de laatste meters. Een doelpunt na een kwartier spelen zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na een corner van Luka Modric vanaf rechts werkte Levante de bal niet goed weg. Vinícius Júnior pikte de bal op aan de linkerkant van het strafschopgebied en kreeg alle ruimte om de bal buiten het bereik van Aitor Fernández in de hoek te plaatsen: 0-1.

Levante zat niet lekker in de wedstrijd, maar toch was de thuisploeg na een half uur spelen heel dicht bij een gelijkmaker. Na een corner eindigde een kopbal van Nikola Vukcevic bovenop de lat boven Thibaut Courtois. Vijf minuten later had Karim Benzema bij de tweede paal de 0-2 op zijn schoen, maar hij kon de uitstekende voorzet van Casemiro niet verzilveren. Enkele minuten na de onderbreking in Valencia was de Fransman opnieuw onnauwkeurig in de afwerking. Modric veroverde de bal op het juiste moment en zag hoe een schot van Benzema vervolgens tegen de paal ging.

Het duel ging op en neer, met een goede kans voor Vinícius Júnior maar ook Levante liet zich niet onbetuigd. Courtois moest zijn best doen om een hard schot van Enis Bardhi te stoppen en daarna kon hij in extremis nog een door Casemiro van richting veranderde poging keren. Een doelpunt van Sergio Ramos werd wegens buitenspel afgekeurd, maar verder bleef Levante voor het meeste gevaar zorgen.

Courtois keerde een inzet van Carlos Clerc van dichtbij en daarna had hij moeite met een schot van Bardhi. Ook in de vijf minuten extra tijd slaagde Levante er echter niet in om de Belg te passeren en het was uiteindelijk toch Benzema die zijn doelpunt meepikte. Hij ontdeed zich van José Campaña en passeerde Aitor: 0-2. Real Madrid wacht na de interlandperiode een thuisduel met promovendus Cádiz.