PSV verhuurt voor 27,5 miljoen euro aan miskopen uit 2019

De toekomst van Timo Baumgartl ligt in de Premier League. De verdediger behoort niet tot de selectie van PSV voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondagmiddag, zo meldt het Eindhovens Dagblad ruim vier uur voor aanvang van het duel. Baumgartl staat op het punt om verhuurd te worden aan Fulham, met een optie tot koop. Naar verwachting wordt de overstap van Baumgartl zondag of maandag afgerond.

Over de belangstelling van Fulham werd vrijdag al bericht door The Telegraph. De Premier League-club is op zoek naar defensieve versterking nadat de eerste drie duels van het nieuwe seizoen allemaal verloren gingen. Arsenal (0-3), Leeds United (4-3) en Aston Villa (0-3) waren allemaal te sterk voor Fulham; donderdag werden de Londenaren bovendien uitgeschakeld door Brentford (3-0) in de EFL Cup. Manager Scott Parker zoekt specifiek naar verdedigers met een 'meedogenloze mentaliteit' en Baumgartl is een van de opties die binnen dat profiel zou passen.

Fulham raakte Terence Kongolo na het afgelopen seizoen kwijt doordat de huurling terugkeerde naar zijn eigenlijke werkgever Huddersfield Town, al wordt een nieuwe huurdeal nog niet uitgesloten. Baumgartl was echter de voornaamste kandidaat om de achterhoede te versterken en zijn komst is nu bijna in kannen en kruiken. PSV telde in de zomer van 2019 een bedrag van acht tot tien miljoen euro neer voor Baumgartl. Van een gelukkig huwelijk is echter geen sprake. De van VfB Stuttgart overgekomen Duitser kon in de eerste weken na zijn komst rekenen op een basisplek, maar kwam gaandeweg het afgelopen seizoen steeds minder in actie.

In totaal speelde hij dertien competitieduels in Nederland; in de huidige jaargang bleef Baumgartl in alle officiële wedstrijden op de bank zitten. Zijn contract loopt nog vier jaar door, maar vanwege de optie tot koop bestaat de kans dat hij zijn laatste wedstrijd voor PSV al heeft gespeeld. De 24-jarige Duitser is na Bruma (Olympiacos) en Ritsu Doan (Arminia Bielefeld) de derde aankoop uit de zomer van 2019 die door PSV verhuurd gaat worden. Samen kostten zij minstens 27,5 miljoen euro: Baumgartl kostte minstens 8 miljoen euro, Bruma minstens 12 miljoen en Doan 7,5 miljoen euro.