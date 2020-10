Drie clubs juichen mee na transfer van Oussama Idrissi naar Spanje

NAC Breda, Feyenoord en FC Groningen pikken een graantje mee van de transfer van Oussama Idrissi naar Sevilla. De eerste twee clubs hebben recht op een opleidingsvergoeding, terwijl Groningen een doorverkooppercentage ontvangt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil niet verklappen om hoeveel procent het gaat.

Idrissi werd in 2009 door NAC opgepikt uit de jeugdopleiding van RKSV Halsteren. Hij bracht twee jaar door in Breda, alvorens de overstap te maken naar Feyenoord. In 2015 verliet hij de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van FC Groningen. In De Kuip kreeg hij geen contract aangeboden, nadat technisch directeur Martin van Geel oordeelde dat hij niet goed genoeg was voor het eerste elftal. Idrissi beleefde zijn eerste tweeënhalve seizoen in het profvoetbal bij Groningen, waarna AZ ongeveer 2,5 miljoen euro betaalde voor zijn komst.

De Alkmaarders verkopen Idrissi nu voor een bedrag van minstens twaalf miljoen euro aan Sevilla; volgens Marca kan die transfersom nog met drie miljoen euro oplopen. BN DeStem meldt dat NAC een 'kleine maar onverwachte en welkome fooi' toebedeeld krijgt. Voor Feyenoord gaat het om een bedrag van 180.000 euro. Directeur Fledderus van Groningen werd zondagochtend door FOX Sports gevraagd naar de hoogte van het doorverkooppercentage dat zijn club in januari 2018 bedong, maar dat wilde hij niet verklappen.

Idrissi miste de eerste twee duels van het huidige seizoen door blessureleed. Bij Goedemorgen Eredivisie zei analist Arnold Bruggink dat het vertrek van de 24-jarige linksbuiten een 'enorm verlies' zal blijken te zijn, als Idrissi zijn oude niveau weet te halen na zijn rentree. "Nee, het is geen verrassing, omdat hij het afgelopen seizoen echt uitstekend heeft gedaan", zei hij over de transfer. "En hij sprak in één van de eerste wedstrijden in de voorbereiding, tegen FC Utrecht, al uit dat hij eigenlijk wel weg wilde. Toen oogde hij ook redelijk ontevreden. Hij vond dat hij eraan toe was om weg te gaan. Het voelde alsof dat niet helemaal lekker zat."