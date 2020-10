Leeds United blijft verbazen met knap resultaat tegen Manchester City

Leeds United heeft zaterdagavond een punt gepakt tegen Manchester City. De manschappen van manager Marcelo Bielsa kwamen op achterstand door een mooi doelpunt van Raheem Sterling, maar maakten die dankzij de gelijkmaker van Rodrigo Moreno goed: 1-1. Leeds handhaaft zich met zeven punten uit vier wedstrijden in de top van de Premier League. Het Manchester City van Josep Guardiola staat met slechts vier punten uit drie teleurstellend tiende.

Manchester City overrompelde de tegenstander in de openingsfase en raakte in de derde minuut de paal via een vrije trap van Kevin De Bruyne. Een individuele actie van Raheem Sterling leverde in de zeventiende minuut een voorsprong op. De aanvaller dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en vond na enkele schijntrappen knap de verre hoek: 1-0. City bleef tot ongeveer een half uur spelen de betere ploeg, waarna Leeds steeds beter in de wedstrijd kwam.

De thuisploeg kreeg acht minuten voor rust zijn eerste echte kans van de wedstrijd. Stuart Dallas kreeg na een vloeiende aanval over diverse schijven een schietkans, maar zag zijn inzet fraai gekeerd worden door Ederson. De doelman van Manchester City was op slag van rust opnieuw belangrijk voor zijn ploeg, ditmaal door knap te redden op de doorgebroken Luke Ayling.

Bielsa bracht twaalf minuten na rust Rodrigo Moreno in het veld bij Leeds en werd daar binnen enkele minuten voor beloond. De Spaanse spits zag eerst een gevaarlijk schot geblokt worden door Kyle Walker en wist uit de daaropvolgende hoekschop te scoren. Dat was te danken aan Ederson, die mistastte op de hoge bal, waarna Rodrigo van dichtbij afrondde. City drong daarna aan op zoek naar de winnende treffer, maar het was Leeds dat de grootste kans daartoe kreeg. Patrick Bamford slaagde er oog in oog met Ederson niet in om te scoren, waarmee laatstgenoemde zijn fout bij de tegentreffer enigszins goedmaakte.