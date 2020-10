PSV neemt drie dagen voor transferdeadline afscheid van Bruma

Bruma speelt dit seizoen niet meer voor PSV. Het Eindhovens Dagblad heeft van zijn zaakwaarnemer Catio Baldé bevestigd gekregen dat de aanvaller per direct de overstap maakt naar het Griekse Olympiacos. Het zou hierbij gaan om een vertrek op huurbasis van de aanvaller die vorig jaar nog voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig.

De interesse van Olympiacos werd donderdagavond voor het eerst naar buiten gebracht door de regionale krant. Toen werd nog de vraag gesteld of PSV bereid was om Bruma drie dagen voor de transferdeadline te laten vertrekken vanuit de wens om ook de diepte van de selectie op peil te houden. De Eindhovenaren zijn nu echter snel tot de conclusie gekomen dat een transfer voor alle partijen de beste optie is.

PSV neemt dus in eerste instantie op huurbasis afscheid van Bruma, maar de kans is aanwezig dat de negenvoudig international van Portugal helemaal niet meer terugkeert in het Philips Stadion. Olympiacos heeft namelijk ook een optie tot koop weten te bedingen in de onderhandelingen. Over de hoogte van deze optie worden nog geen uitspraken gedaan.

Zodoende komt er na een seizoen, in ieder geval voorlopig, alweer een einde aan het dienstverband van Bruma bij PSV. De aanvaller werd vorig jaar nog voor een flinke transfersom ingelijfd, maar slaagde er nooit in om zich op te werken tot onbetwiste basisspeler. De teller voor Bruma in Eindhovense dienst blijft daardoor op 35 wedstrijden staan, waarin hij 5 keer scoorde en 6 assists afleverde.