Ajax krijgt waarschuwing: ‘Een paar flinke miskopen en je bent terug bij af’

Ajax lijkt met het huidige transferbeleid niet meer te achterhalen door de concurrentie in Nederland. Het salarishuis ging op de schop en zowel inkomend als uitgaand namen de transfersommen flink toe. Mustapha Nakhli, zaakwaarnemer van onder meer Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, erkent dat Ajax op dat gebied vooroploopt, ‘qua spelersmateriaal heeft de club het momenteel het best voor elkaar’, maar benadrukt dat de Amsterdammers niet uit het zicht zijn verdwenen.

“PSV heeft met Donyell Malen en Mohamed Ihattaren zeker topspelers in huis, maar over het algemeen loopt bij Ajax meer kwaliteit rond. Na PSV schaar ik AZ weer hoger in dan Feyenoord, ook gezien het verschil in beleid, stabiliteit en ontwikkeling. Maar laat ik duidelijk zijn dat Ajax zeker niet uit zicht is verdwenen. Een paar flinke miskopen en je bent terug bij af”, benadrukt Nakhli in Voetbal International.

“In de voorbije jaren gebeurde dat met spelers in de categorie vijf tot vijftien miljoen euro. Dat kan Ajax wel opvangen. Maar als duurdere spelers, denk aan de categorie twintig miljoen-plus aankopen, niet renderen, dan heeft ook Ajax een groot probleem.” Collega Guido Albers vindt het ‘veel te voorbarig’ dat Ajax graag het Bayern München of Juventus van Nederland wil zijn. “Dan moet je over een langere periode jaarlijks kampioen worden en dit combineren met een heersende rol op de transfermarkt. Dus door spelers voor hoge bedragen te verkopen, maar tegelijkertijd de selectie weer kwalitatief aan te vullen.”

Emotioneel afscheidsinterview Dest: 'Ik zie bij Barcelona de meeste kansen'

“Natuurlijk heeft Ajax financieel een gat geslagen, maar dit is niet altijd klakkeloos een garantie voor sportief succes”, stelt Albers, die onder meer de belangen van Donny van de Beek en Carel Eiting behartigt. “Daarbij zal Ajax zich toch altijd in een bepaalde spagaat begeven. De club wil aanhaken bij de Europese top, maar profileert zich ook als de beste opleidingsclub in Europa. Dat kan gaan wringen als het doorslaat naar één kant.” Revien Kanhai vindt het ‘onzin’ om te zeggen dat Ajax niet meer te achterhalen is en wijst naar AZ afgelopen seizoen. “Wat als de directieleden, die allen zeer interessant zijn voor Europese topclubs, weggaan? Dan gaat dat ten koste van het huidige beleid van Ajax”, voorziet de zaakwaarnemer.

“Want iedereen zal zijn eigen nieuwe inbreng en visie willen hebben. Maar dat is niet altijd verstandig. Daarbij zitten de andere clubs in Nederland ook niet stil. Je ziet gelukkig het niveau en de budgetten van die clubs de laatste jaren ook weer toenemen", benadrukt de zaakwaarnemer van onder meer David Neres. "AZ maakte het Ajax afgelopen seizoen verdomd lastig. Dus het is onzin te zeggen dat Ajax niet meer te achterhalen is.”