Ajax lijkt opgelucht adem te kunnen halen na transferupdate Guardiola

Oleksandr Zinchenko staat niet op de nominatie om Manchester City in de laatste fase van de transferperiode te verlaten, zo blijkt uit een mededeling van manager Josep Guardiola over de ziekenboeg van zijn selectie. Het aanblijven van de linksback is goed nieuws voor Ajax. Bij een eventueel vertrek van Zinchenko uit het Etihad Stadium zou Nicolás Tagliafico namelijk in beeld komen als vervanger bij the Citizens.

"Oleksandr is een paar dagen geleden geblesseerd geraakt", laat Guardiola optekenen in de Engelse media na de 0-3 overwinning van Manchester City op Burnley in de derde ronde van de EFL Cup. "Hij was juist hersteld van een andere blessure, maar nu ligt hij er waarschijnlijk weer twee of drie weken uit." De Spaanse keuzeheer verwacht derhalve dat Zinchenko ook na 5 oktober, als de transfermarkt in Europa sluit, aan Manchester City is verbonden. "Ja, dat denk ik wel."

‘Manchester City maakt ruimte in selectie voor last minute-deal met Ajax’

De kans is aanwezig dat Ajax alsnog een boegbeeld kwijtraakt. Lees artikel

The Telegraph meldde dinsdag dat Tagliafico op het lijstje staat van Guardiola, maar dat een deal met Ajax alleen een opte is bij een vertrek van Zinchenko uit Manchester. Vanwege de kwetsuur van Zinchenko lijkt de interesse in de Argentijnse linksback echter op een laag pitje te zijn gezet. Het was daarnaast ook niet bekend welk miljoenenbedrag Manchester City eventueel overheeft voor Tagliafico, die in Amsterdam nog vastligt tot medio 2022. Beide partijen praten momenteel over een nieuw contract voor de vleugelverdediger.

Trainer Erik ten Hag liet onlangs weten dat hij met directeur voetbalzaken Marc Overmars een deadline had afgesproken wat betreft de eventuele verkoop van Tagliafico en André Onana, zonder daarbij een specifieke datum te noemen. Ajax raakt in Sergiño Dest al een vleugelverdediger kwijt, want de international van de Verenigde Staten wordt hoogstwaarschijnlijk deze vrijdag officieel gepresenteerd door Barcelona.