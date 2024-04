Aurier confronteert Zinchenko na uitspraken over meevechten in de oorlog

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van aandacht voor een opmerking van Serge Aurier op social media naar Oleksandr Zinchenko van Arsenal.

De 27-jarige Oekraïner heeft zich al meerdere malen uitgesproken over de oorlog die woedt in zijn thuisland. Afgelopen vrijdag was Zinchenko te gast bij het programma BBC Newsnight, waar hij zich uitliet over de verlaging van de dienstplichtige leeftijd. Door een tekort aan mankracht worden nu mannen van 25 jaar dienstplichtig gesteld, waar het eerst 27 was. Zinchenko kreeg de vraag of hij, al dan niet tijdelijk, Engeland zou verlaten om aan het front te strijden en antwoordde met een volmondige ‘ja’.

???? Oleksandr Zinchenko: “I would go to fight for Ukraine.” ?? Serge Aurier: “Stop your cinema and go there right now [to Ukraine]. A real volunteer doesn’t need anyone to call him up.” [@ZachLowy] pic.twitter.com/7MvYdGJjtB — CentreGoals. (@centregoals) April 7, 2024

Aurier, tegenwoordig verdediger van de Turkse topclub Galatasaray, reageerde via zijn Snapchat story op het verhaal van Zinchenko. Volgens Aurier moet de Oekraïner de daad bij het woord voegen. “Stop en ga er nu direct heen. Een echte vrijwilliger heeft niemand nodig die hem oproept”, schrijft hij op zijn social media.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties