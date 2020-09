‘Manchester City maakt ruimte in selectie voor last minute-deal met Ajax’

Nicolás Tagliafico wordt al enige tijd in verband gebracht met Chelsea, al is een definitief akkoord met Ajax voorlopig uitgebleven. Volgens The Telegraph is nu ook Manchester City wederom serieus geïnteresseerd in de Argentijnse linksback. Voorwaarde is wel dat the Citizens eerst Oleksandr Zinchenko verkopen in de laatste week van de transferperiode, zo klinkt het.

Het is nog niet bekend welk bedrag de leiding van Manchester City overheeft voor Tagliafico, die in Amsterdam nog twee seizoenen vastligt. Manager Josep Guardiola is al langer niet tevreden over de linksbackpositie in zijn selectie. In het dramatisch verlopen thuisduel met Leicester City (2-5) van afgelopen zondag maakte Benjamin Mendy bepaald geen solide indruk aan de linkerkant van de defensie. Hierdoor blijft Guardiola zoeken naar geschikte alternatieven elders.

FIFA 21 ratings: Tagliafico houdt Azpilicueta en Marcelo onder zich

De linksback van Ajax heeft goede cijfers in FIFA 21. Lees artikel

Zinchenko, met een korststondig verleden bij PSV, mag dus tussentijds vertrekken bij Manchester City, dat echter nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden voor de vleugelverdediger. Vanwege de vele blessuregevallen deed Guardiola vorige week donderdag in het EFL Cup-duel met Bournemouth (2-1) een beroep op Adrián Bernabé voor de linksbackpositie. De Spanjaard is echter van origine een middenvelder.

Ajax-coach Erik ten Hag meldde onlangs dat hij met directeur voetbalzaken Marc Overmars een deadline had afgesproken wat betreft de eventuele verkoop van Tagliafico en André Onana, zonder daarbij een specifieke datum te noemen. Ajax raakt in Sergiño Dest al een vleugelverdediger kwijt, want de international van de Verenigde Staten wordt hoogstwaarschijnlijk deze week gepresenteerd door Barcelona.