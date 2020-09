‘De Ajax-factor zorgt voor irritatie en jaloezie bij de andere topclubs’

Ajax vaart sinds enkele jaren een andere koers op de transfermarkt. De Amsterdamse club investeert vele miljoenen in spelers en deelt ook forse salarissen uit. Diverse zaakwaarnemers beamen tegenover Voetbal International dat Ajax op financieel gebied de rest van de Eredivisie steeds verder achter zich laat, mede door de uitgaande miljoenentransfers. Het weekblad poneert de stelling dat de Ajax-factor bij verkopen een hele grote invloed heeft op de hoogte van de transfersom.

Michael Jansen, zaakwaarnemer van onder anderen Maarten Stekelenburg en Noa Lang, kan zich vinden in de stelling. "Dat is momenteel wel het geval en zorgt voor irritatie en jaloezie bij de andere topclubs in Nederland. Maar dit is nou eenmaal hoe de markt zich beweegt. Als een speler het op Champions League-niveau heeft laten zien, stijgt zijn waarde. Of als hij bijvoorbeeld international is van zijn land. Dit heeft PSV jaren geleden, in de periode dat het jaarlijks kampioen werd en in de Champions League presteerde, ook meegemaakt."

Meteen zeer diepgaande vragen voor Sergiño Dest op het vliegveld! ?? ????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

Fulco van Kooperen, die werkt met bijvoorbeeld Edson Álvarez, benadrukt dat de Ajax-factor niet alleen bij verkopen een rol speelt. "Als Ajax zich meldt voor een speler, gooit een club de prijs vaak al omhoog omdat het Ajax is en clubs denken dat daar het geld zit. Niet alleen in Nederland, maar zo werkt het ook in Brazilië of Argentinië. (...) Maar uiteindelijk gaat het bovenal om de kwaliteit van een speler. Dat zal altijd leidend blijven."

Guido Albers, zaakwaarnemer van Donny van de Beek en Carel Eiting, ziet een groot verschil. "Ajax-spelers zijn duurder dan PSV-, AZ- of Feyenoord-spelers. Over de hele linie genomen. Incidenteel kan een speler bij die clubs een soortgelijk bedrag opleveren, zoals Steven Bergwijn, Hirving Lozano, Wout Weghorst of Vincent Janssen. Maar structureel is het verschil gewoon aanwezig." Volgens de belangenbehartiger heeft Ajax dit zelf afgedwongen dankzij de internationale successen, eerst in de Europa League en later in de Champions League. Volgens hem heeft de marktwaarde van een basisspeler bij Ajax een bepaalde ondergrens gekregen.

Mustapha Nakhli, die Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui bijstaat, kan zich niet helemaal vinden in het bestaan van de Ajax-factor. "Voor hoeveel ging Steven Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur? Dertig miljoen euro. Volgens mij een heel mooi bedrag. Het gaat om de kwaliteit en ontwikkeling van de speler. Ajax had de voorbije jaren gewoon met een heel goede lichting te maken en dat uit zich ook logischerwijs in de transfersommen. Ik ga dus niet mee in deze opvatting."