‘Hevige’ belangstelling uit Premier League streelt Teun Koopmeiners

Het is maar de vraag of Teun Koopmeiners ook over ruim een week nog op de loonlijst van AZ staat. De transfermarkt sluit komende maandag de deuren, maar de interesse van Leeds United in de middenvelder annex (linker) centrale verdediger is volgens De Telegraaf ‘hevig’. Het dagblad schrijft dat een andere nieuwkomer in de Premier League, Fulham, weliswaar niet wordt genoemd, maar dat ook de club uit Londen al langer de verrichtingen van Koopmeiners in het tenue van AZ volgt.

Koopmeiners erkent dat hij de berichten heeft meegekregen. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet zou hebben meegekregen. Maar voor mij is het heel simpel: ik moet als aanvoerder van AZ zorgen dat we hier een wedstrijd winnen”, werd hij door het dagblad geciteerd. “Het is mijn verantwoordelijkheid om op het veld alles te geven. Dat is het enige waar ik binnen de lijnen mee bezig ben.”

De geruchten wekken ook de nieuwsgierigheid van zijn medespelers. “Natuurlijk hebben ploeggenoten er vragen over gesteld, dat is logisch”, haalt Koopmeiners zijn schouders op. “Helemaal in de wetenschap dat de transfermarkt nog maar anderhalve week open is.” Hij erkent dat hij de ambitie heeft om een stap naar het buitenland te maken. “Maar ik moet wél een goed gevoel hebben bij die club, het moet allemaal in het plaatje passen.”

Arne Slot deed de interesse van Leeds United af als ’niet meer dan geruchten’, maar Koopmeiners besprak de gang van zaken wel met zijn zaakwaarnemer Karel Jansen. “Er is tussen mij en Karel contact geweest”, bevestigde Koopmeiners. “Natuurlijk is het mooi, omdat ik graag die stap wil maken. Het zou vervelender zijn als er nooit een buitenlandse club voor mij komt. Maar er moet een hoop kloppen.”

“Mocht ik al een goed gevoel bij een club hebben, dan moeten de clubs er ook nog uitkomen. Je bent van zoveel verschillende partijen en factoren afhankelijk of een transfer doorgaat, dat ik er nu ook niet zoveel mee kan.” De transferwaarde van Koopmeiners, die nog een contract tot medio 2023 heeft, word op twintig miljoen euro geschat. Leeds United startte het seizoen met een 4-3 nederlaag bij Liverpool, maar daarna werd met dezelfde cijfers van Fulham gewonnen en werd Sheffield United met 0-1 verslagen.