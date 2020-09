Nu al zorgen om Donny van de Beek: ‘Ik zie dat niet gebeuren’

Donny van de Beek zat zaterdagmiddag tegen Brighton & Hove Albion (2-3 zege) meer dan negentig minuten op de bank bij Manchester United en mocht pas in blessuretijd invallen. Oud-voetballer Ian Wright denkt dat de 23-jarige middenvelder vanwege de grote concurrentie bij United beter voor een andere club had kunnen kiezen. "Ik had hem liever bij Arsenal gezien", aldus Wright, die zelf 288 wedstrijden voor the Gunners speelde.

Van de Beek moest het gedurende de eerste twee competitieduels van zijn nieuwe werkgever doen met een invalbeurt. Tot nu toe geeft manager Ole Gunnar Solskjaer de voorkeur aan een middenveld met Bruno Fernandes, Paul Pogba en Nemanja Matic, zoals United aan het einde van vorig seizoen ook al speelde. In de EFL Cup tegen Luton (0-3 winst) had Van de Beek overigens wel een basisplaats.

Al voor de wedstrijd tegen Brighton sprak Wright zijn zorgen uit over de moordende concurrentie voor Van de Beek. "Als je kijkt naar de rol van Pogba en het spel van Bruno Fernandes, dat zijn eigenlijk de posities voor Van de Beek. Mensen denken misschien dat ze Van de Beek, Fernandes en Pogba samen gaan zien, maar dat zie ik niet gebeuren", aldus het Arsenal-icoon in de Kelly & Wrighty Show.

Wright beschouwt Matic als zwakste schakel op het huidige middenveld van the Red Devils. "Van de Beek kan wel als nummer zes spelen (op de plek van Matic, red.), maar dat is niet zijn beste positie", zegt de oud-spits. "Ja, het is goed om geld uit te geven, maar je moet ook spelers halen van wie je weet dat ze het team direct beter gaan maken. Kijk, Van de Beek wordt uiteindelijk een goede speler voor United, want hij heeft gewoon veel kwaliteit. Maar is hij wat ze nodig hebben op dit moment?"

Overigens was Van de Beek deze transferperiode ook nadrukkelijk in beeld bij Arsenal. "Ja, ze wilden hem heel graag hebben, maar Arsenal kon nu net niet aan de centjes komen voor een transfer", zei zijn adviseur Sjaak Swart eerder. "Zelfs de grootste clubs hebben moeite. Arsenal is een mooie club, maar Manchester United wordt ook zeker een interessant avontuur."