Opnieuw publieke aanval op Koeman: ‘Ik spreek zijn naam niet eens meer uit’

In navolging van Mido haalt ook Joaquín fors uit naar zijn voormalig trainer Ronald Koeman. Joaquín speelde bij Valencia in het seizoen 2007/08 een half jaar onder de huidige coach van Barcelona en bewaart daar absoluut geen goede herinneringen aan. "Pfff, ik spreek zijn naam niet eens meer uit", foetert de 39-jarige middenvelder, die nog altijd actief is als profspeler bij Real Betis, tegenover de Daily Mail.

"Eerlijk gezegd heeft hij helemaal niets voor me gedaan. En iedereen weet hoe dat is afgelopen", doelt Joaquín op het vroege ontslag van Koeman bij Valencia. Los Che eindigden in het seizoen 2007/08 als vierde in de Champions League-groep en stonden op de vijftiende plaats in de competitie, slechts twee punten boven de degradatiezone, toen Koeman na nog geen half jaar werd ontslagen.

Koeman zette enkele grote namen bij Valencia uit de selectie, zoals Santiago Cañizares en David Albelda. Koeman won met Valencia wel de Copa del Rey, maar deed in de finale tegen Getafe geen beroep op Joaquín. "Ik had een hele moeilijke tijd", herinnert Joaquín zich. "In de kleedkamer, waar ook spelers zaten die uit de selectie gezet waren, heerste elke dag een heel gespannen sfeer. Als je uit bed komt en je ziet er al tegenop om die kleedkamer binnen te moeten gaan, dan weet je dat er echt een verpeste sfeer is."

Vrijdag kreeg Koeman ook al kritiek van Mido, die tussen 2001 en 2003 als speler van Ajax te maken had met de oefenmeester. De uithaal van de Egyptenaar volgde kort op een Instagram-bericht van Lionel Messi over de vertrekkende Luis Suárez bij Barcelona. "Ik kijk reikhalzend uit naar de reactie van Koeman op de woorden van Messi omtrent het afscheid van Suárez bij Barcelona", zo schreef Mido vrijdag op Twitter. "Koeman eiste destijds dat ik zou vertrekken bij Ajax nadat ik publiekelijk mijn mening had gegeven over het elftal, terwijl ik toen pas achttien jaar oud was! Ik wil mijzelf helemaal niet vergelijken met Messi, maar het is zeker wel interessant te noemen."