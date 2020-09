‘Een klootzakje, maar Frank de Boer wist hem perfect te triggeren’

De KNVB maakte woensdagavond wereldkundig dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal tot en met het WK van 2022 is. Na het EK van volgend jaar wordt met de voormalige coach van Ajax geëvalueerd. Als de samenwerking dan bevalt, gaat De Boer door tot en met het mondiale eindtoernooi. De vraag is wat hij heeft opgestoken van zijn harde leermomenten in het buitenland en wat hij meeneemt naar Oranje. Is hij bijvoorbeeld slimmer geworden in zijn omgang met vedetten?

De Boer botste bij Ajax met Mounir El Hamdoui en had in zijn tijd bij Internazionale en Atlanta United ook met excentrieke voetballers te maken. “Kijk naar Josef Martínez bij Atlanta'', zegt Ronald de Boer donderdag in het Algemeen Dagblad. “Dat was echt de Romario van dat elftal, een klootzakje, maar die heeft Frank perfect getriggerd. Soms door hem hard aan te pakken, dan weer door het wat gevoeliger aan te pakken.”

Guido Albers, jeugdvriend en zaakwaarnemer van Frank de Boer, begrijpt dat de oud-verdediger als bondscoach eerst wat scepsis zal moeten overwinnen omdat hij wordt verweten dat Ajax in zijn tijd saai en traag voetbal speelde. “Alsof dat bij Ajax óók niet gewoon aan het spelersmateriaal lag”, countert de belangenbehartiger. “Maar ik ben ervan overtuigd dat Frank klaar is voor Oranje. Als hij zich helemaal op het voetbal kan richten, en met een staf die hij kan vertrouwen, is hij een geweldige coach. Op het veld is hij dat altijd geweest. Daarbuiten is hij alleen maar rijper en wijzer geworden.”

Johan Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside: ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 23 september 2020

Ronald de Boer benadrukt dat zijn broer van nature te goeder trouw is en zelf geen dubbele agenda’s heeft. Daarom verwacht hij dat bij anderen ook niet. Bij Internazionale en Crystal Palace vertilde hij zich vooral aan de randzaken. “Soms helpt het om van tevoren de valkuilen te zien, de lijntjes. Bij Atlanta is hij daar wél meteen goed mee omgegaan”, stelt de voormalig middenvelder annex aanvaller. Albers beaamt dat Frank de Boer geen natuurlijk talent voor politieke spelletjes heeft. “Hij wil gewoon werken met mensen waar hij van op aankan, lekker met voetbal bezig zijn, het team sterker maken.”

“Dat is zijn kracht en zwakte tegelijk. Enerzijds maakt het dat tot zo'n goede, gedreven en eerlijke coach. Anderzijds is hij daar soms ook naïef in geweest. Je kunt bepaalde krachtenvelden niet altijd ontkennen, je moet er mee dealen.” Albers sluit niet uit dat zijn cliënt te lang heeft gedacht dat de manier van werken bij Ajax, ‘waar hij in alle geledingen werd gerespecteerd als mens en trainer’, elders óók kon. “Maar bij Inter stonden er opeens een paar Chinezen op het veld om de training te filmen.”

“Moest van de Chinese eigenaar. Bij zo'n club word je onherroepelijk meegezogen in het hele machtsspel.” De Boer start per direct met zijn werkzaamheden als bondscoach. Daardoor zit hij al op de bank bij de eerstvolgende oefenwedstrijd van Oranje, een duel met Mexico op 7 oktober. De Boer wordt vrijdag officieel gepresenteerd in Zeist.