Messi en Ronaldo ontbreken voor het eerst in tien jaar tijd op UEFA-podium

De UEFA heeft woensdag de laatste drie kanshebbers voor zijn Speler van het Jaar-trofee bekendgemaakt en met Kevin De Bruyne, Manuel Neuer of Robert Lewandowski zal er dit jaar een andere winnaar zijn dan vorig seizoen, toen Virgil van Dijk de prijs nog mee naar huis mocht nemen. Het is bovendien de eerste keer sinds 2010 dat zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo ontbreekt op het podium.

De prijs wordt uitgereikt op basis van de stemmen van 55 journalisten plus de 80 coaches van de clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League en de Europa League. Na telling van alle stemmen zijn De Bruyne, Lewandowski en Neuer naar voren gekomen als de drie laatste kanshebbers. Lionel Messi en Neymar eindigden met een gelijk aantal stemmen op een gedeelde vierde plek. Thomas Müller, Kylian Mbappé, Thiago Alcántara, Joshua Kimmich en Ronaldo maken de top tien vol.

Bayern München is met vijf spelers in de top tien bijzonder goed vertegenwoordigd en trainer Hansi Flick van de Champions League-winnaar kan ook nog in de prijzen vallen. De oefenmeester is namelijk genomineerd als Coach van het Jaar, samen met landgenoten Jürgen Klopp en Julian Nagelsmann. De enige kans op Nederlands succes valt in de categorie Aanvalster van het Jaar-aangezien Arsenal-spits Vivianne Miedema hier tot de genomineerden behoort. Zij moet af zien te rekenen met Delphine Cascarino van Olympique Lyon en Pernille Harder, die VfL Wolfsburg onlangs verliet voor Chelsea.

De definitieve winnaars wordt op 1 oktober bekendgemaakt. Naast de loting voor de groepsfase van de Champions League zal de UEFA dan ook onder meer onthullen wie zich de beste speler van het afgelopen seizoen mag noemen.

Alle genomineerden voor de UEFA-prijzen:

Speler van het Jaar: Lewandowski, De Bruyne en Neuer

Speelster van het Jaar: Bronze, Harder, Renard

Coach van het Jaar: Flick, Klopp, Nagelsmann

Coach van het Jaar bij de vrouwen: Cortés, Lerch, Vasseur

Doelman van het Jaar: Navas, Neuer, Oblak

Verdediger van het Jaar: Alaba, Davies, Kimmich

Middenvelder van het Jaar: De Bruyne, Thomas Müller, Thiago Alcântara

Aanvaller van het Jaar: Lewandowski, Mbappé, Neymar

Doelvrouw van het Jaar: Bouhaddi, Endler, Paños

Verdedigster van het Jaar: Bronze, Goessling, Renard

Middenveldster van het Jaar: Gunnarsdóttir, Marozsán, Popp

Aanvalster van het Jaar: Cascarino, Harder, Miedema

Europa League-speler van het Jaar: Banega, Bruno Fernandes, Lukaku