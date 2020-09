Vraagtekens bij aantrekken ‘Man of the Match’ Donny van de Beek

Donny van de Beek maakte dinsdagavond zijn basisdebuut in het shirt bij Manchester United. De aankoop van 39 miljoen euro begon in de League Cup-wedstrijd op bezoek bij Luton Town vanaf de aftrap en werd na 79 minuten spelen naar de kant gehaald. Ondanks dat de ex-Ajacied weinig noemenswaardige dingen liet zien in het met 0-3 gewonnen bekerduel, werd hij door het clubkanaal van Manchester United uitgeroepen tot Man of the Match. De Engelse media zijn positief over het spel van de Oranje-international, maar willen graag meer van hem zien. Peter Crouch vindt Van de Beek een goede speler, maar vraagt zich af waarom United hem heeft gekocht.

Van de Beek kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie namens Manchester United. Hij scoorde bij zijn debuut tegen Crystal Palace (1-3 nederlaag) en dinsdag verscheen hij voor het eerst aan de aftrap tegen de Championship-club. Goal zag het team van manager Ole Gunnar Solskjaer weinig sprankelend spelen. “Er bestaat geen twijfel over dat de hele ploeg last heeft van de korte voorbereiding, maar het was opnieuw een moeizaam optreden van United. Van de Beek liet flitsen van zijn kwaliteiten zien bij zijn basisdebuut. De Nederlander had slimme loopacties in huis. Hij heeft een duidelijke visie en had een goede connectie met Juan Mata en Jesse Lingard. Van de Beek en Mata combineerde goed in de aanloop naar de strafschop die door Brandon Williams werd verdiend.”

The Sun zag United slechts op spaarzame momenten uitblinken. “Jesse Lingard en Van de Beek lieten bij vlagen leuke dingen zien, maar het was niet bijzonder. Het team van Solskjaer speelde een wedstrijd om snel te vergeten”, zo klinkt het oordeel van de Engelse tabloid. Sky Sports vond Juan Mata de beste speler op het veld, getuige zijn beoordeling met een acht. Doelman Dean Henderson, die een aantal goede reddingen in huis had, krijgt samen met Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Williams en Fred een zeven. Van de Beek maakte minder indruk en moet genoegen nemen met een zes, net als Lingard en Odion Ighalo.

“Henderson was voornamelijk toeschouwer in de openingsfase, waarin Van de Beek het initiatief nam op de nummer tien-positie”, schrijft The Guardian. “Greenwood, Rashford en Bruno Fernandes werden al vroeg de dug-out uitgestuurd voor een warming-up. De verleiding om een van deze spelers in te brengen moet groot geweest zijn toen Ighalo weigerde te profiteren van een fout in de Luton-verdediging. Van de Beek had de wedstrijd kunnen beslissen met een inzet van dichtbij. Dat Solskjaer zijn aanvallende trio moest inbrengen na 78 minuten spelen was een teken dat United nog veel werk aan de winkel heeft.”

Van de Beek is vooralsnog de enige grote aankoop van United deze transferperiode en tegenover de Daily Mail liet Peter Crouch voorafgaand aan het bekerduel weten niet onder de indruk te zijn. “Ik had goede hoop in de zomer, maar opnieuw verbaas ik me over hoe ze hebben gehandeld op de transfermarkt”, aldus de 39-jarige oud-spits. “Het lijkt erop dat ze goede spelers kopen, zoals Donny van de Beek. Maar ze hebben geen strategie. Als je Paul Pogba en Bruno Fernandes hebt, waarom koop je dan Van de Beek?” Crouch zou graag zien dat Manchester United een aanvaller aantrekt. “Waarom niet iemand als Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers? En verdedigend moet er ook wat bij. Dus waarom concentreren op Jadon Sancho en niet op een nieuwe partner voor Harry Maguire?”

Jamie Carragher vraagt zich bij Sky Sports af of Solskjaer het voor elkaar krijgt om Van de Beek op het middenveld samen te laten spelen met Bruno Fernandes en Paul Pogba. De oud-speler van Liverpool heeft zijn bedenkingen. “Dat middenveld is voor mij niet in orde. Met Van de Beek, Fernandes en Pogba hebben ze een middenveld dat verdedigend niet stabiel is. Manchester United gaat dit seizoen echt een groot probleem hebben met het stoppen van countervoetbal”, aldus Carragher.