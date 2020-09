‘Harde boodschap van Ronald Koeman maakt weinig indruk op Riqui Puig’

Riqui Puig is bereid om bij Barcelona de strijd aan te gaan met Ronald Koeman. Het 21-jarige toptalent kreeg dit weekend te horen dat hij niet voorkomt in de plannen van de Nederlandse trainer en mag vertrekken, maar Puig is vastberaden om het ongelijk van Koeman te bewijzen, zo weet Sport vanavond te melden.

Koeman nam Puig zaterdag niet op in zijn wedstrijdselectie voor het oefenduel met Elche (1-0 zege) en bevestigde dat de jonge middenvelder dit seizoen niet op veel speeltijd hoeft te rekenen. "Ik heb Riqui Puig verteld dat het dit seizoen moeilijk wordt voor hem om veel aan spelen toe te komen. Ik heb hem echter ook verteld dat hij nog altijd toekomst heeft bij Barcelona. Ik raad hem een tijdelijk vertrek aan: op zijn leeftijd moet hij aan spelen toekomst", zei de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal aan Barça TV.

De boodschap van Koeman kwam aanvankelijk hard aan bij Puig. De jongeling is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde vorig seizoen elf wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor twee assists. Quique Setién schonk de jongeling veel vertrouwen in zijn 4-3-3-systeem, maar het 4-2-3-1-systeem waarvoor Koeman lijkt te opteren dreigt negatief uit te pakken voor Puig. Toch is hij niet van plan om zich weg te laten jagen.

Sport verzekert zondagavond dat Puig dit seizoen hoe dan ook bij Barcelona wil blijven en wil vechten voor zijn kans. De grootste sportkrant van Catalonië weet dat de begaafde middenvelder vastberaden is het ongelijk van Koeman te bewijzen en geen heil ziet in een verhuurperiode of een definitief vertrek. Zodoende lijkt de harde boodschap van Koeman deze transferperiode vooralsnog niet tot het vertrek van Puig te leiden.