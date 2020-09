Debuutgoal Van de Beek is niets waard voor bijzonder zwak Man United

Donny van de Beek heeft zaterdagavond met een nederlaag gedebuteerd voor Manchester United. De Engelse grootmacht verloor in de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen met 1-3 van Crystal Palace. Van de Beek maakte halverwege de tweede helft bij een 0-1 achterstand als invaller zijn eerste officiële minuten voor United en wist zelfs te scoren, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat het team van manager Ole Gunnar Solskjaer met een beschamende nederlaag van het veld stapte. Voor Crystal Palace betekent het de tweede zege in twee duels.

Van de Beek begon bij United op de reservebank, omdat Solskjaer op het middenveld koos voor Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes. Timothy Fosu-Mensah kon op de rechtsbackpositie wel rekenen op een basisplaats bij de thuisploeg; Patrick van Aanholt ontbrak bij Crystal Palace vanwege een blessure. United beleefde een valse start, want Crystal Palace voetbalde zich in de zevende minuut kinderlijk eenvoudig naar een voorsprong. Victor Lindelöf liet zich op links in de luren leggen door Jeffrey Schlupp, waarna een voorzet volgde op Andros Townsend. Die reageerde bij de tweede paal attent en klopte David de Gea uit een lastige hoek: 0-1.

United oogde achterin wankel en voorin ideeëloos. Pogba deed halverwege de eerste helft voor het eerst van zich spreken, maar zijn afstandsknal werd betrekkelijk eenvoudig onschadelijk gemaakt door doelman Vicente Guaita. Kort erna scheerde een inzet van Scott McTominay rakelings voorbij het doel van Crystal Palace, maar verder werd het bezoek nauwelijks in de problemen gebracht. Het elftal van manager Roy Hodgson haalde in de slotfase van de eerste helft nog wel een keer opgelucht adem. Pogba werd in de zestien op de hakken gelopen door een verdediger, maar de arbitrage oordeelde dat van een overtreding gaan sprak was. Daarna voorkwam De Gea aan de overzijde met een reflex nog de 0-2 van Jordan Ayew.

Aan het begin van de tweede helft maakte Mason Greenwood zijn rentree bij United, maar het initiatief in de eerste fase na rust lag verrassend genoeg bij Crystal Palace. Ayew schoot van afstand in de handen van De Gea en kort erna gleed Wilfried Zaha weg toen hij in kansrijke positie vrij kon uithalen. Na precies een uur voetballen kreeg Greenwood een grote kans op de gelijkmaker, maar de invaller kopte van dichtbij naast. United bleef ploeteren, waardoor Solskjaer in de 67ste minuut besloot Van de Beek te brengen als vervanger van nota bene Pogba.

Met Van de Beek binnen de lijnen maakte United zich op voor een slotoffensief, maar amper tien minuten na de rentree van de Nederlander verdubbelde Crystal Palace zijn voorsprong. Lindelöf kreeg de bal in de eigen zestien ongelukkig op de hand, waarna Ayew mocht aanleggen voor een strafschop. Diens zwakke poging werd gekeerd door De Gea, maar doordat de Spaanse doelman te vroeg van zijn lijn kwam, moest de penalty overgenomen worden. Ditmaal ontfermde Zaha zich over het buitenkansje en die maakte geen fout: 0-2.

De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar Van de Beek wist United acht minuten voor tijd plots toch weer terug in de wedstrijd te brengen. De invaller kreeg de bal in de zestien met veel fortuin in de voeten en drukte vervolgens overtuigend af voor de 1-2. United had zo weer zicht op een resultaat, maar vijf minuten na de goal van Van de Beek maakte Zaha aan de overzijde toch weer aan alle onzekerheid een einde. Hij schoot raak in de korte hoek na weer zwak verdedigen van Lindelöf.