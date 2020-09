Eindhovens Dagblad noemt geruchten over Mohamed Ihattaren ‘onzin'

Mohamed Ihattaren denkt er vooralsnog niet over na om alsnog voor een loopbaan als Marokkaans international te gaan. De geruchten deden de ronde dat de middenvelder van PSV zou zijn gaan twijfelen over zijn keuze voor Nederland omdat hij in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië geen enkele minuut speeltijd kreeg. Het Eindhovens Dagblad verzekert echter dat dit niet op waarheid berust.

PSV-watcher Rik Elfrink deed navraag bij ‘een betrouwbare bron in zijn omgeving’. “Er verschijnen berichten over Mohamed Ihattaren en zijn keuze voor een nationale bond, zonder dat er ook maar iets door hem over is gezegd in het openbaar. Even gecheckt bij een betrouwbare bron in zijn omgeving. Het lijkt allemaal onzin, zo wordt aangegeven”, benadrukt de journalist donderdag via zijn Twitter-account.

“Ik kan het niet honderd procent uitsluiten. Maar het lijkt onzin, krijg ik van vrij dichtbij te horen. Dus. Voor de speler lijkt me het geroezemoes ook best vervelend, als er niks van aan is”, stelt Elfrink. Verslaggever Anouar Amrani noemt de verhalen over Ihattaren en Marokko ook ‘voorlopig onzin’. “Onder meer dat Amrabat hem zou hebben benaderd. Is niet waar”, benadrukt de journalist via sociale media.

“Ook gecheckt in Marokko bij de bond. Enige wat zij willen zeggen is ‘dat de deur open blijft staan’.” Ihattaren beleeft sowieso geen gelukkige start van het nieuwe seizoen. De aanvallende middenvelder werd na zijn terugkeer in Eindhoven door trainer Roger Schmidt van de training gestuurd, uit onvrede over de houding van zijn pupil. Afgelopen zondag speelde Ihattaren slechts twintig minuten in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3).

De FIFA gaat de regelgeving voor het switchen tussen nationale ploegen sowieso versoepelen. Voetballers tot 21 jaar mogen na drie officiële wedstrijden, inclusief kwalificatieduels voor eindtoernooien, alsnog opteren voor een carrière bij een ander land. Ihattaren kan zodoende ook in de toekomst nog terugkomen op zijn beslissing. Er zullen nog wel bepaalde regels gelden. Zo blijft elke gespeelde minuut tijdens een eindtoernooi definitief en moet er ook minstens drie jaar zitten tussen de interland voor het ene land en het debuut voor het nieuwe land. Het voorstel komt tijdens het FIFA-jaarcongres, dat vrijdag digitaal zal plaatsvinden, in stemming.