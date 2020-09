Arsenal komt uit bij doelman die 61 goals in 36 wedstrijden incasseerde

Arsenal nam onlangs afscheid van reservekeeper Emiliano Martínez, die voor naar verluidt een bedrag van 22 miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar Aston Villa. The Gunners moeten dus een nieuwe back-up van Bernd Leno binnenhalen en lijken hun keuze al te hebben gemaakt. Volgens verschillende media mag Rúnar Alex Rúnarsson zich bijna speler van Arsenal noemen.

Onder meer RMC Sport en The Daily Telegraph melden dat de Londenaren een akkoord hebben bereikt met Dijon, de huidige werkgever van Rúnarsson. De 25-jarige IJslander maakt voor twee miljoen euro de overstap naar de Premier League en zal donderdag nog het eerste deel van zijn medische keuring ondergaan.

Er wordt in Frankrijk met enige verbazing gekeken naar het besluit van Arsenal om in zee te gaan met Rúnarsson. In 36 wedstrijden in de Ligue 1 moest de doelman namelijk maar liefst 61 keer de bal uit zijn doel vissen. Rúnarsson werd uiteindelijk zelfs gedegradeerd tot tweede keus achter Alfred Gomis en kwam in het afgelopen seizoen slechts elf keer in actie.

Dat Iñaki Caña, de huidige keeperstrainer van Arsenal, Rúnarsson nog kent van hun gezamenlijke tijd bij FC Nordsjaelland lijkt echter de doorslag te hebben gegeven. De vijfvoudig international van IJsland speelde in het verleden vier jaar voor de hoofdmacht van de Deense club, voordat hij in 2018 voor ruim anderhalf miljoen euro werd opgepikt door Dijon.