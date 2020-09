Willem II wint overtuigend in Luxemburg en maakt zich op voor topaffiche

Willem II heeft woensdagavond moeiteloos de derde voorronde van de Europa League bereikt. De ploeg van trainer Adrie Koster overklaste het Luxemburgse Progrès Niedercorn met grote overtuiging: 0-5. Vangelis Pavlidis kroonde zich met twee doelpunten medetopscorer aller tijden van Willem II in Europa. Naast de 21-jarige Griek staan ook Mark Schenning, Arno Arts, Mariano Bombarda, Ousmane Sanou en Adil Ramzi op twee Europese doelpunten voor de Tilburgers.

Willem II speelt in de derde voorronde van de Europa League thuis mogelijk tegen Rangers FC. De Schotten moeten daarvoor donderdagavond eerst nog afrekenen met Lincoln Red Imps FC uit Gibraltar. Daarna volgt voor Willem II eventueel nog een ronde in de play-offs om uiteindelijk de groepsfase van het toernooi te kunnen bereiken.

Vanaf het begin was duidelijk dat Willem II met aanvallende intenties naar Luxemburg was afgereisd. Pavlidis dacht al in de openingsfase binnen te tikken, maar de Griekse spits werd terecht teruggefloten wegens buitenspel. In de twintigste minuut was het alsnog raak voor Pavlidis, die uit een hoekschop van Ché Nunnely bij de tweede paal raak kopte: 0-1. Acht minuten later was het opnieuw raak voor de Tilburgers. Mike Trésor Ndayishimiye zette een actie vanaf de linkerflank in, waarna de bal uit de kluts belandde bij Görkem Saglam, die eenvoudig afrondde: 0-2.

Nog voor rust gooide Willem II het duel definitief in het slot. Ndayishimiye zette Pavlidis met een steekbal vrij voor doelman Sebastien Flauss, die door de Griek met gemak werd omspeeld: 0-3. Na rust kon Willem II freewheelen richting de eindzege, daar de Luxemburgers het geloof op een resultaat volledig verloren waren. Binnen veertig seconden in de tweede helft produceerde de Eredivisionist zijn vierde van de avond. Nunnely draaide aan de rechterkant van het zestienmetergebied razendsnel weg en scoorde met een hard en laag schot in de rechterhoek: 0-4. Het vijfde doelpunt volgde even later via Ndayishimiye, die zichzelf na een vloeiende dubbele één-twee met Saglam vrij voor keeper Flauss vond: 0-5.