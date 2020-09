Koeman geeft De Jong verrassende compagnon op middenrif Barça

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona voor de oefenwedstrijd tegen Girona bekendgemaakt. In zijn tweede oefenwedstrijd als trainer van Barcelona geeft hij landgenoot Frenkie de Jong voor het eerst een basisplaats. De Nederlander staat centraal op het middenveld naast Sergio Busquets opgesteld in een 4-2-3-1-systeem. Het duel met Girona begint om 19.00 uur in het Estadi Johan Cruyff.

Het is enigszins verrassend dat Busquets en De Jong naast elkaar staan opgesteld. De middenvelders gelden als elkaars concurrenten voor de rol als controleur, maar krijgen nu samen het vertrouwen van Koeman. Het is de vraag hoe lang ze zullen spelen: in het duel met Gimnàstic koos Koeman ervoor om de tweede helft met een geheel nieuw elftal te beginnen. Toen maakte De Jong als invaller zijn opwachting in de ploeg.

Net als in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, zaterdag tegen Gimnàstic (3-1 zege), maken Luis Suárez en Arturo Vidal geen deel uit van de wedstrijdselectie. Het tweetal komt niet voor in de toekomstplannen van Koeman en is op weg naar de uitgang. Ook de zeventienjarige Ansu Fati is er niet bij: hij ontbrak tegen Gimnàstic al door een heupblessure en is nog niet fit genoeg om tegen Girona te spelen.

Opstelling Barcelona: Neto; S. Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Trincao; Griezmann.