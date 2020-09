Onverbiddelijke Koeman laat Suárez en Vidal opnieuw links liggen

De rol van Luis Suárez en Arturo Vidal lijkt definitief uitgespeeld bij Barcelona. De aanvaller en de middenvelder komen ook woensdagavond niet in actie bij Barcelona, zo heeft trainer Ronald Koeman besloten. Het tweetal is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van de Catalaanse grootmacht voor de oefenwedstrijd van woensdagavond tegen Girona. De aftrap van de vriendschappelijke ontmoeting is om 19.00 uur.

Suárez en Vidal ontbraken afgelopen zaterdag ook al in het eerste oefenduel van Barcelona in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in LaLiga. De formatie van Koeman won enkele dagen geleden met 3-1 van het bescheiden Gimnàstic de Tarragona. Lionel Messi kwam toen wél in actie en de Argentijnse aanvaller kan ook woensdagavond op speeltijd rekenen bij Barcelona, dat de nieuwe jaargang in de Spaanse competitie op zondag 27 september opent tegen Villarreal.

Frenkie de Jong is uiteraard ook geselecteerd door Koeman, die ook plaats heeft voor onder meer Francisco Trincão en Riqui Puig. De zeventienjarige Ansu Fati, die zich onlangs tot jongste doelpuntenmaker van Spanje ooit kroonde, is er woensdagavond niet bij. Koeman heeft in totaal 23 spelers geselecteerd voor het midweekse treffen met Girona. Suárez en Vidal staan op de nominatie om Barcelona te verlaten, al is er nog geen definitief akkoord bereikt over de ontbinding van hun doorlopende contracten. Het Uruguayaanse medium Ovación Digital meldde dat Suárez wel degelijk nog voorkomt in de plannen van Koeman, die woensdagavond echter geen gebruik maakt van de routinier.