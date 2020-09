AZ zonder Oussama Idrissi aan de aftrap tegen Dynamo Kiev

AZ neemt het vanavond om 19.00 uur in de derde voorronde van de Champions League op tegen Dynamo Kiev. Oussama Idrissi is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen en wordt vervangen door Albert Gudmundsson. De Marokkaans international zit wel op de bank en kan invallen.

Slot gaf in aanloop naar de wedstrijd al aan dat Idrissi en Stengs niet helemaal fit zijn. Laatstgenoemde verschijnt desondanks aan de aftrap, maar zal mogelijk de negentig minuten niet vol maken. "Calvin kan geen negentig minuten spelen en op de lange termijn zal dat zeker niet goed zijn, maar nood breekt ook wetten bij zo’n wedstrijd", aldus de trainer voorafgaand aan de wedstrijd op de persconferentie. "Als er van tevoren veel spelers uitgaan zal hij toch die negentig minuten vol moeten maken."

AZ plaatste zich ternauwernood voor de derde voorronde. In de vorige ronde keek het team van Slot lange tijd tegen een achterstand aan. Vlak voor tijd kreeg het een strafschop, die benut werd door aanvoerder Teun Koopmeiners. In de verlenging zorgde invaller Albert Gudmundsson ervoor dat AZ met 3-1 won en zich kwalificeerde voor de volgende ronde.

AZ en Dynamo Kiev stonden in het seizoen 2010/11 voor het laatst tegenover elkaar. De club uit Oekraïne won destijds beide duels in de Europa League. Mochten de Alkmaarders erin slagen om te winnen, dan zijn Rapid Wien en AA Gent de mogelijke tegenstanders in de laatste ronde voor de groepsfase van het Europese clubtoernooi.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjö, Clasie, De Wit; Stengs, Boadu, Gudmundsson