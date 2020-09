PSV gaat met overwinning aan de haal na vroege exit Arjen Robben

PSV heeft zondag drie punten overgehouden aan zijn bezoek aan FC Groningen. De wedstrijd die in het teken stond van de rentree van Arjen Robben als profvoetballer kreeg al snel een vervelende wending doordat de routinier er binnen een halfuur af moest met een spierblessure. De Eindhovenaren, die voor het eerst onder leiding stonden van trainer Roger Schmidt, kwamen niet lang daarna op voorsprong en trokken uiteindelijk met 1-3 aan het langste eind. PSV besluit het weekend als de nummer twee van de Eredivisie, terwijl er voor FC Groningen een veertiende plek is weggelegd.

Naast Robben verscheen ook de enkele dagen gelden aangetrokken Jörgen Strand Larsen namens de thuisploeg aan de aftrap. Bij PSV was er met Yvon Mvogo en Philipp Max ruimte voor twee nieuwkomers in het elftal van Schmidt, die Mohamed Ihattaren juist op de bank hield en wel plek inruimde voor de hevig aan een transfer gelinkte Sam Lammers. Diens kompaan voorin Donyell Malen tekende na iets meer dan vijf minuten spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd en na zijn door Sergio Padt gekeerde schot werd ook een inzet van Mauro Júnior nog eens van de lijn gehaald. Aan de overkant was er een paar minuten later een kans voor Ramon Pascal Lundqvist, maar zijn van richting veranderde schot eindigde in de handen van Mvogo.

Lammers kampte daarna even met wat fysieke klachten, maar het was juist een aanvaller van de tegenstander die er al vroeg af moest. Robben greep na een countermogelijkheid voor FC Groningen naar zijn bovenbeen, waarna de teruggekeerde aanvoerder zich meteen moest laten vervangen. De thuisploeg kreeg vrijwel meteen daarna nog een dreun te verwerken toen Cody Gakpo tussen een aantal tegenstanders in goed op de been bleef en hard in de linkerbenedenhoek schoot. Doordat een nieuwe poging van Lundqvist door Mvogo onschadelijk werd gemaakt behield PSV deze voorsprong ook tot de rust en vroeg in de tweede helft maakten Jorrit Hendrix en Noni Madueke hun entree in plaats van de geblesseerd geraakte Ryan Thomas en Lammers.

Zijn dit serieus de laatste beelden van Arjen Robben (36) als profvoetballer... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

Zij stonden net op tijd in het veld om de fout van Mvogo mee te maken die de gelijkmaker van FC Groningen inleidde. De nieuwe doelman, die Lars Unnerstall op de bank hield, speelde de bal bij het uitverdedigen in de voeten van Strand Larsen, waarna Thomas Suslov kon profiteren. Lang kon FC Groningen echter niet van deze opsteker genieten, want vier minuten na de gelijkmaker keek het alweer tegen een achterstand aan. PSV zette meteen aan na de tegentreffer en na een snelle uitbraak was het Madueke die Malen in staat stelde om zijn eerste goal van 2020 te produceren.

In de fase na het tweede doelpunt van PSV waren er kansen voor beide partijen, met een bal die door Jordan Teze van de doellijn werd gekopt aan de ene kant en een schot op de paal van opnieuw Malen aan de andere kant van het veld. PSV dacht vervolgens in de slotfase verder uit te lopen nadat een harde vrije trap van de ingevallen Ihattaren in de zestien op de hand van Daniël van Kam terechtkwam. De strafschop van Malen werd echter gekeerd door Padt, die daarmee zijn ploeg in eerste instantie nog op de been hield. Een dikke vijf minuten later ging het toch nog mis voor FC Groningen toen Madueke bij een tegenstoot twee verdedigers van zich afhield, Gakpo vond en zag hoe zijn kompaan vanaf de rand van de zestien beheerst binnen schoof.